Как рост Bitcoin привлек внимание пенсионных фондов к криптовалютам — Finance.ua

Как рост Bitcoin привлек внимание пенсионных фондов к криптовалютам Сегодня 22:23 — Криптовалюта

Как рост Bitcoin привлек внимание пенсионных фондов к криптовалютам

Пенсионные фонды разных стран начинают понемногу инвестировать в Bitcoin. То есть даже традиционно консервативные сферы финансов уже не могут игнорировать такие активы. Особенно на фоне того, что вновь избранный президент США Дональд Трамп также предложил свою криптовалюту, которая за день взлетела в цене.

Об этом пишет Financial Times.

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Среди крупнейших владельцев фондовых рынков США, ориентированных на криптовалюты , есть пенсионные программы штатов Висконсин и Мичиган.

Некоторые пенсионные фонды в Великобритании и Австралии также недавно сделали небольшие инвестиции в биткойн через фонды или деривативы.

Влияние Дональда Трампа на крипторынок

Аналитики криптовалют прогнозируют дальнейшее удвоение цены в этом году на фоне прихода прокриптовалютной администрации избранного президента США Дональда Трампа.

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«После дня выборов мы получили шквал запросов — распорядители фондов не хотят оставаться в стороне, если на рынке появился горячий актив, о котором они ничего не знают», — отметил Мэтт Скотт, консультант компании Mercer, которая дает советы пенсионным фондам в Великобритании.

Отмечается, что возврат пенсионных фондов в криптовалюты произошел после значительных потерь во время кризиса рынка два года назад.

Дзеркало Тижня По материалам:

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