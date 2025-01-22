14% американцев купили мемкоин Трампа — Finance.ua

14% американцев купили мемкоин Трампа Сегодня 22:23 — Криптовалюта

14% американцев купили мемкоин Трампа

Новые исследования показали, что 14% американцев приобрели мемкоин Дональда Трампа, $Trump, с момента его запуска.

Согласно исследованию , один из семи американцев, или 14% населения, приобрели мемкоин Дональда Трампа. Хотя его привлекательность, кажется, уменьшилась за несколько часов до инаугурации Трампа, мемкоин вызвал больше интереса, чем мемкоин Мелании Трамп, $Melania.

Опрос, проведенный NFT Evening и Storible, также выявил, что в три раза больше граждан США купили $Trump по сравнению с теми, кто приобрел $Melania. Отчет опроса предполагает, что американцы могут отдавать предпочтение токенам, которые получают больше внимания СМИ.

Опрос также исследовал демографические данные покупателей $Trump и $Melania, давая представление о типах инвесторов, вовлеченных в эти мемкоины.

«Более того, 42% тех, кто купил либо $Trump, либо $Melania, являются новыми покупателями криптовалюты . Это может указывать на то, что эти монеты служат точкой входа для многих новичков в мире криптовалюты, обусловленные их политическими поддержками и воспринимаемой новизной.

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Между тем, опрос, проведенный в день инаугурации, обнаружил, что большинство покупателей мемкоинов как Мелании Трамп, так и Дональда Трампа были прибыльными.

Эти выводы, кажется, совпадают с производительностью каждого мемкоина за несколько часов до инаугурации Трампа. Согласно репортажу Bitcoin.com News, опубликованному за несколько часов до инаугурации, мемкоин первой леди превысил производительность ее мужчины, который упал более чем на 17% на тот момент.

Однако запуск двух мемкоинов вызвал споры. Некоторые критики X обвиняют Трампа в использовании его позиций для выгоды его семьи, в то время как другие называют мемкоины мошенничеством. Более половины (55%) респондентов считают, что Трамп и его супруга используют свое влияние для манипуляций криптовалютным рынком. Почти 75% считают, что запуск мемкоина $Trump вредит криптовалютному рынку.

«Среди этой группы 98% воздержались от покупки $Trump, что сигнализирует о четком разделении между теми, кто участвует в тренде, и теми, кто опасается потенциальных рисков», — добавляется в отчете.

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