Криптокоманда Трампа инвестировала в Bitcoin $47 млн ​​перед инаугурацией — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Криптокоманда Трампа инвестировала в Bitcoin $47 млн ​​перед инаугурацией

Криптовалюта
1
Криптокоманда Трампа инвестировала в Bitcoin $47 млн ​​перед инаугурацией
Криптокоманда Трампа инвестировала в Bitcoin $47 млн ​​перед инаугурацией
20 января 2025 года, за несколько часов до инаугурации Дональда Трампа как 47-го президента США, его криптокоманда осуществила значительную инвестицию в Bitcoin. По данным блокчейна, компания World Liberty Financial (WLFI), связанная с семьей Трампов, перевела $47 миллионов в Wrapped Bitcoin (WBTC) — токен, привязанный к Bitcoin в соотношении 1:1.
Дэвид Бейли, генеральный директор Bitcoin Magazine, заявил в соцсети X, что криптокоманда Трампа постепенно переводит свои резервы в BTC. Он отметил, что сделки проводились небольшими частями по $4,7 миллиона в течение трех часов перед церемонией.
Читайте также
Одна из транзакций, по данным Etherscan, включала обмен 4,7 миллионов USDT на 44 WBTC через протокол Cow Protocol.
Помимо Bitcoin, WLFI недавно приобрела токены Ethereum, Chainlink и Aave. В то же время запуск мемкоинов, таких как TRUMP и MELANIA, вызвал противоречивые отзывы — от энтузиазма до критики за вероятную «денежную наживу».

Курс криптовалют к доллару 💵

На фоне этих событий Bitcoin достиг исторического максимума более $109 тысяч, но после инаугурации цена снизилась до $103 000. Это связывается со слухами о том, что новая администрация не планирует уделять криптовалютам приоритетное внимание.
Несмотря на коррекцию, аналитики настроены оптимистично по отношению к BTC. Одним из ключевых факторов является ожидание создания Стратегического резерва Bitcoin.
По материалам:
Brokker.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.