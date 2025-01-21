Криптокоманда Трампа инвестировала в Bitcoin $47 млн ​​перед инаугурацией — Finance.ua

Криптокоманда Трампа инвестировала в Bitcoin $47 млн ​​перед инаугурацией Сегодня 23:51 — Криптовалюта

Криптокоманда Трампа инвестировала в Bitcoin $47 млн ​​перед инаугурацией

20 января 2025 года, за несколько часов до инаугурации Дональда Трампа как 47-го президента США, его криптокоманда осуществила значительную инвестицию в Bitcoin. По данным блокчейна, компания World Liberty Financial (WLFI), связанная с семьей Трампов, перевела $47 миллионов в Wrapped Bitcoin (W BTC ) — токен, привязанный к Bitcoin в соотношении 1:1.

Дэвид Бейли, генеральный директор Bitcoin Magazine, заявил в соцсети X, что криптокоманда Трампа постепенно переводит свои резервы в BTC. Он отметил, что сделки проводились небольшими частями по $4,7 миллиона в течение трех часов перед церемонией.

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Одна из транзакций, по данным Etherscan, включала обмен 4,7 миллионов USDT на 44 WBTC через протокол Cow Protocol.

Помимо Bitcoin, WLFI недавно приобрела токены Ethereum, Chainlink и Aave. В то же время запуск мемкоинов, таких как TRUMP и MELANIA, вызвал противоречивые отзывы — от энтузиазма до критики за вероятную «денежную наживу».

На фоне этих событий Bitcoin достиг исторического максимума более $109 тысяч, но после инаугурации цена снизилась до $103 000. Это связывается со слухами о том, что новая администрация не планирует уделять криптовалютам приоритетное внимание.

Несмотря на коррекцию, аналитики настроены оптимистично по отношению к BTC. Одним из ключевых факторов является ожидание создания Стратегического резерва Bitcoin.

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