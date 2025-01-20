Trump и Melania: как отреагировало криптосообщество на запуск мемкоинов семьей Трампа — Finance.ua

Trump и Melania: как отреагировало криптосообщество на запуск мемкоинов семьей Трампа Сегодня 17:20 — Криптовалюта

Trump и Melania: как отреагировало криптосообщество на запуск мемкоинов семьей Трампа

18 января 2025 года новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о запуске собственного мемкоина Official Trump (Trump). Актив вызвал серьезный ажиотаж в криптосообществе и за менее чем двое суток после запуска вырос до отметки в $75, а его капитализация превышала $14 млрд.

Через день, 19 января, жена Трампа — Мелания Трамп — запустила токен вслед за мужем. Official Melania Meme (Melania) также быстро добился успеха. Капитализация актива в моменте достигала $2,2 млрд, а его цена росла выше $12.

Отметим, оба мемкоина запустили в сети Solana, что привело к росту монеты выше исторического максимума в $295, а также к перебоям в работе блокчейна и отдельных его сервисов.

Как комментировали запуск мемкоинов эксперты

Управляющий партнер фонда CEHV Адам Кокран заявил, что этот криптоцикл «будет настолько безумно глупым, что все предыдущее будет казаться ванилью».

Бывший CEO Binance Чанпен Чжао прикрепил курс первой криптовалюты и сказал, что-то, что «хорошо для мемкоинов, хорошо и для биткоина».

So the president elects crypto team extracted $500m+ from selling a memecoin on Solana and is now Sayloring it into ETH 😅



This cycle is going to get so insanely stupid, that’ll make everything prior look vanilla. https://t.co/YsfacGAxyG — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) January 19, 2025

Основатель проекта Cardano Чарльз Хоскинсон рассказал, как он будет рассматривать мемкоин Дональда Трампа для себя:

«Чтобы у меня не произошел мозговой аневризм из-за экстремального когнитивного диссонанса, я собираюсь рассматривать токен TRUMP как новый вид актива. Это своеобразный „токен политической поддержки“, измеряющий текущую популярность, влияние и охват Трампа. Если его стоимость растет, значит, эти показатели улучшаются. И наоборот, если падает, то эти метрики снижаются».

So I don't die of a brain aneurysm caused by extreme cognitive dissonance, I'm going to treat $trump token as a new kind of asset.



It's a political approval token that measures Trump's current popularity, power, and reach. If the number goes up, then it's due to those metrics… — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) January 19, 2025

Сооснователь биржи BitMEX Артур Хейс добавил , что мемкоины — это лучший инструмент для привлечения фанатов, который когда-либо был создан. По его словам, если Трамп этим занимается, тогда для певиц Бейонсе или Тейлор Свифт это еще менее рискованно.

Впрочем, многие негативно оценили «мемкоин-инициативу» семейства Трампов. Аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас Аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас заявил , что эти запуски являются ошибкой.

«Понимаю, что, вероятно, это делается для того, чтобы придать энтузиазма в начале новой эры […] По-моему, это незапланированная ошибка, которая может стать проблемой», — добавил Балчунас.

Габор Гурбач, ранее занимавший должность директора по стратегии цифровых активов в VanEck, заявил , что мемкоины «стоили США, президенту и его семье большого количества доверия, а последствия еще даже не начались».

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«Трампу нужно уволить своих криптосоветников, от верхушки до низа, и заменить их людьми, знающими это», — добавил эксперт.

«Хорошо для криптовалют, плохо для человечества», — такими словами криптоинвестор Скотт Мелкер описал запуск токена Трампа. По его мнению, этот шаг выглядит как «безосновательный захват денег». По словам Мелкера, Трамп, вероятно, привлечет миллионы новых людей в это пространство. В то же время он выразил сомнения в стабильности новой монеты.

Основатель SkyBridge Capital LLC Энтони Скарамуччи указал , что запуск MELANIA привел к падению TRUMP. По его словам, Илон Маск был прав, когда говорил, что мы живем в симуляции. Также Скарамуччи называл мемкоин TRUMP таким же уровнем коррупции, как у угандийского диктатора Иди Амина.

Соучредитель и генеральный директор аналитической компании Nansen Алекс Сваневик саркастически прокомментировал «мемкоинманию» Трампов:

«Еще один член семьи [запустит мемкоин], и я попрошу Гэри Генслера [экс-главу SEC] вернуться».

Позиция аналитиков

CEO компании CryptoQuant Ки Янг Джу считает, что Дональд Трамп «открыл эру мемкоинов».

Trump Opened the Era of Meme Coins



For retail investors, financial markets have always been about chasing memes. Following trends is nothing new—it’s just how they’ve always operated. Even the decades-long mantra of “invest in the S&P 500” that many followed for their pensions… — Ki Young Ju (@ki_young_ju) January 20, 2025

По его словам, розничные инвесторы создают волатильность на рынке, а институциональные игроки используют ее для получения прибыли.

«Маловероятно, что розничные инвесторы вдруг станут более образованными в инвестировании, а без государственного регулирования поведение стада вокруг модных ключевых слов не исчезнет. На самом деле администрация Трампа, похоже, менее заинтересована в регулировании этого феномена и больше склонна воспользоваться им. […] Вот почему Трамп запустил свой собственный токен, поглощающий спекулятивную ликвидность от розничных криптовалютных инвесторов по всему миру», — заявил Янг Джу.

Аналитик добавил, что мемкоины могут принимать множество форм в будущем, а их возможности практически безграничны.

По его словам, благодаря своей децентрализованной природе криптовалюты полностью глобальный и не ограниченный рынок, что означает, что еще больше активов, похожих на мемкоины, неизбежно появятся, сказал Янг Джу.

CEO CryptoQuant объяснил, что в отличие от традиционных ценных бумаг, объединяющих инвестиции для производительной деятельности, мемкоины знаменитостей не создают прямую стоимость.

«Трамп, вероятно, использует держателей своих монет как мощную базу для коллективных действий. Если вы думаете об инвестициях в Trump, основной вопрос — сколько влияния его сообщество получит во время его президентства. Стоимость монеты зависит целиком от того, что делает Трамп. Благодаря своей преданной фан-базе маловероятно, что мемкоин Трампа когда-нибудь упадет до нуля — если только он не сделает это намеренно», — сказал Янг Джу.

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Он добавил, что администрация Трампа приняла принципы свободного рынка вместо регулируемого, и «в течение следующих четырех лет мы, вероятно, увидим множество экспериментов с сообществами, развивающимися вокруг мемкоинов в криптпространстве». Этот процесс непрерывный — по крайней мере, до 2028 года, подытожил аналитик.

Эксперты аналитической компании Matrixport заявили, что запуск мемкоинов Trump и Melania вызвал ажиотаж на централизованных биржах, за короткое время проведших листинг токенов.

В Matrixport отметили, что запуск Melania быстро изменил тенденцию, спровоцировав обвал цен. Эта чрезвычайная волатильность привела к тому, что объемы торгов резко возросли: на бирже Binance за выходные торговая активность выросла с $15 до $50 млрд, добавили эксперты.

Мы считаем, что этот скачок объемов, скорее всего, оправдан, поскольку заседание ФРС в сочетании с прокриптовалютной позицией президента Трампа создает предпосылки для роста волатильности на криптовалютных рынках. Подобно тому, как 2023 и 2024 годы были богаты событиями для криптовалют, 2025 год обещает быть таким же, если не более увлекательным", — подчеркнули в Matrixport.

По мнению, бывшего сотрудника Coinbase Баладжи Сринивасана, за одну ночь подавляющее большинство состояния Трампа ($59 млрд) стало криптовалютными активами. Эксперт перечислил потенциальные последствия этого, а именно:

глобальное влияние на финансовую систему. Это явление — сиюминутное относительное обесценивание всех некриптовалютных активов — почувствуют на себе миллиарды людей по всему миру еще при нашей жизни, когда фиатные валюты потеряют свою стоимость;

внимание политиков и знаменитостей. Политики, инфлюэнсеры и знаменитости по всему миру следят за феноменом TRUMP «с открытыми ротами». Если мемкоин сохранит свою ценность (что еще под вопросом), то это может побудить многих создавать собственные токены;

рынок персональных мемкоинов. Если появятся тысячи подобных мемкоинов, это может оказаться приемлемым, поскольку покупатели будут понимать, что покупают будущую потенциальную ценность бренда;

особый случай Трампа. Другие мемкоины знаменитостей быстро теряли стоимость, но новоизбранный президент США имеет: аудиторию более 100 млн, постоянное внимание СМИ, уникальное влияние на правительственные решения и прочее, что делает запуск и будущее его токена более уникальным;

стратегическое преимущество для крипторынка. Трамп теперь обладает сильным стимулом легализовать криптовалюты, чтобы защитить собственные интересы;

критика конфликта интересов. Это вызовет обвинение в конфликте интересов, но Трамп может ответить, что действует прозрачно. Один из возможных способов решения проблемы конфликта интересов — аирдроп токенов. Политик может рассмотреть вариант аирдропа TRUMP гражданам США. Трамп мог бы раздать $100 в токенах каждому из своих 77 млн избирателей. Это стоило бы ему $7,7 млрд, но в то же время превратило бы его избирателей в ярых сторонников.

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