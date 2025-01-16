Трамп может поспособствовать существенному росту известного мемкоина — криптоаналитик Сегодня 04:11 — Криптовалюта

Трамп может поспособствовать существенному росту известного мемкоина — криптоаналитик

Криптовалютный аналитик, известный как Cephil, предположил, что цена Dogecoin может существенно подняться после инаугурации нового президента США.

По его словам, исторический паттерн повторяется: после инаугурации Джо Байдена в 2021 году Dogecoin вырос почти на 1100% за короткое время.

Другой аналитик, работающий под псевдонимом Chandler, напомнил , что DOGE достиг исторического максимума через восемь дней после инаугурации Байдена. Чтобы повторить этот рекорд, цена ведущего мемкоина должна удвоиться до $0,7316.

Инаугурация Дональда Трампа вызывает оптимизм среди поклонников криптовалюты , особенно учитывая создание нового ведомства «Department of Government Efficiency», или DOGE, которое, по слухам, возглавит Илон Маск. Также ожидаются шаги нового правительства в направлении регулирования криптовалют, в частности, подписание исполнительных приказов, которые могут положительно повлиять на рынок.

На момент написания статьи цена Dogecoin составляла $0,36 — это на 5,3% выше показателей вчерашнего дня. В то же время за год токен вырос на 12,5%, хотя это значительно меньше по сравнению с 273% прироста в 2024 году.

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noworries По материалам:

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