Аналитики Bernstein дали прогноз для крипторынка на 2025 год — Finance.ua

Аналитики Bernstein дали прогноз для крипторынка на 2025 год 08.01.2025, 01:01 — Криптовалюта

Аналитики Bernstein дали прогноз для крипторынка на 2025 год

Аналитическая компания Bernstein сделала прогноз по крипторинку на 2025 год, назвав этот период «Эпохой бесконечности».

Эксперты считают, что криптовалюты становятся неотделимой частью финансовых систем и привлекают внимание корпораций, банков и институциональных инвесторов, сообщает The Block.

главной криптовалюты BTC до $200,000, отчасти благодаря планам США создать национальный резерв биткоинов. Институциональный спрос, по ожиданиям, превысит $50 млрд, а объем инвестиций в биткоин-ETF вырастет до $70 млрд. Одним из ключевых прогнозов является рост ценыдо $200,000, отчасти благодаря планам США создать национальный резерв биткоинов. Институциональный спрос, по ожиданиям, превысит $50 млрд, а объем инвестиций в биткоин-ETF вырастет до $70 млрд.

Ethereum, по словам экспертов, станет любимцем институциональных инвесторов. Спрос на него возрастет благодаря использованию в смарт-контрактах, платежных системах и сетях второго уровня (L2). Также прогнозируется, что рынок стейблкоинов превысит $500 млрд при благоприятном регуляторном климате.

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Bernstein также отмечает интеграцию искусственного интеллекта в криптоиндустрию, включая токенизированных ИИ-агентов и децентрализованные блокчейны для нейросетей. Майнинговые компании, внедряющие ИИ, демонстрируют стабильные результаты и привлекают институциональные инвестиции.

Регуляторная поддержка, новые законодательные инициативы по стейблкоинам и рынку цифровых активов, а также снятие юридических барьеров будут способствовать дальнейшему росту криптовалютного сектора.

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noworries По материалам:

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