Топ-5 мемкоинов с достойным потенциалом на 2025 год — Finance.ua

Топ-5 мемкоинов с достойным потенциалом на 2025 год Сегодня 21:05 — Криптовалюта

Топ-5 мемкоинов с достойным потенциалом на 2025 год

Мемкоины — криптовалюты , получившие популярность благодаря мемам и шуткам в социальных сетях. Finance.ua рассказывает о мемкоинах, которые, по прогнозам, имеют шансы на рост в 2025 году.

Учитывая то, что мемкоины достаточно волатильны, то и изменения их популярности могут колебаться довольно часто. Впрочем, мы все же решили выделить пятерку мемкоинов, которые, вероятно, будут сохранять свою популярность или даже могут продолжить рост в 2025 году.

Dogecoin (DOGE)

Как ни странно, но именно DOGE является безусловным лидером среди мемкоинов в мире криптовалют. К моменту написания материала он торгуется за 0,32 доллара, а его рыночная капитализация составляет 47,3 млрд долларов.

Значительную роль в популяризации Dogecoin сыграл бизнесмен Илон Маск, неоднократно упоминавший криптовалюту в своих твитах, что приводило к резким скачкам ее цены.

Dogecoin не имеет максимального лимита, и ежеминутно добывается 10 тыс. новых монет. Из-за большого количества монет и активное сообщество Dogecoin стал популярен для мелких транзакций. В текущем рыночном цикле Dogecoin продолжает привлекать внимание благодаря сильной поддержке сообщества и высокой видимости в криптопространстве.

Хотя достижение стоимости в 1 доллар может показаться сложной задачей, сильное сообщество и устойчивый интерес закладывают прочный фундамент для потенциального роста.

Shiba Inu (SHIB)

«Убийца» DOGE. Именно так называют мемкоин SHIB, рыночная капитализация которого на данный момент составляет 12,7 млрд долларов, а его цена — 0,2 168 долларов. Он был создан в качестве альтернативы именно Dogecoin, который быстро приобрел популярность в 2021 году.

Цена этого мемкоина демонстрирует волатильность, но общие настроения по Shiba Inu остаются оптимистичными. Достижение более высокой оценки, например в 1 доллар, может оказаться долгосрочной задачей, однако стратегический план компании и поддержка сообщества делают ее привлекательной криптовалютой, за которой следует внимательно следить после наступления 2025 года.

Shiba Inu привлекла внимание инвесторов, которые ищут альтернативу Dogecoin и более спекулятивные возможности для инвестиций.

Бонк (BONK)

Продолжая собачью тему, стоит отметить и мемкоин BONK. Теперь его цена составляет 0,319 долларов при рыночной капитализации в 2,4 млрд долларов.

BONK — мемкоин на базе блокчейна Solana, использующий символ Shiba Inu. Его основная цель — передать власть от венчурных капиталистов к сообществу Solana. После того как монета попала на Coinbase, ее стоимость выросла более чем на 100%. По состоянию на середину декабря 2024 года, BONK входит в топ-5 среди мемкоинов по рыночной капитализации.

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Монета встроена в экосистему Solana, в том числе через запуск BonkSwap — децентрализованной биржи. Ее участие в растущей экосистеме децентрализованных приложений делает BONK важным игроком на рынке. Исключительный рост этой монеты подчеркивает ее потенциал, и она может быть интересна в рамках текущего рыночного цикла.

Pudgy Penguins (PENGU)

За последние семь дней этот мемкоини вырос почти на 20%. Сейчас его цена — 0,3 226 долларов, а рыночная капитализация — чуть более 2 млрд долларов.

PENGU — это официальный токен сообщества Pudgy Penguins, ставшего культовым символом в мире криптовалют. От использования пингвина крупными брендами в рекламе до появления в коммерческих ETF, Pudgy Penguin получил миллионы поклонников.

PENGU объединяет людей, превращая мем в символ сообщества, позитива и добрых традиций. Как и Dogecoin, PENGU ориентируется на силу социального привлечения, и это приносит свои плоды. Поддерживаемый одним из самых влиятельных криптосообществ, этот токен занимает особое место на рынке.

Pepe (PEPE)

Ну и конечно, куда же без лягушки PEPE — дефляционный мемкоин, запущенный на блокчейне Ethereum и вдохновленный мемом «Лягушка Пепе». Целью проекта является повторение успеха таких мемкоинов, как Shiba Inu и Dogecoin.

Особенность PEPE в том, что он не взимает налоги с транзакций и сохраняет свою идентичность мемкоина без практической утилитарной стоимости.

Токен применяет механизм сжигания для увеличения редкости и систему перераспределения, которая поощряет долгосрочных владельцев. Дорожная карта проекта ориентирована на повышение видимости через социальные сети и листинг на биржах. В нынешнем рыночном цикле дефляционные характеристики и активное сообщество делают PEPE важным участником.

Подробнее о развитии и популярности мемкоинов читайте в статье по ссылке.

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