Хакеры украли криптовалюты на $2,2 млрд в результате взломов в 2024 году — Finance.ua
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Хакеры украли криптовалюты на $2,2 млрд в результате взломов в 2024 году

Криптовалюта
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Хакеры украли криптовалюты на $2,2 млрд в результате взломов в 2024 году
Хакеры украли криптовалюты на $2,2 млрд в результате взломов в 2024 году
Сумма денег, украденных в результате хакерских атак на криптоплатформы, достигла $2,2 млрд в 2024 году, что на 21% выше по сравнению с прошлым годом. Количество взломов превысило 300.
Об этом говорится в отчете аналитиков компании Chainalysis.
Хакеры украли криптовалюты на $2,2 млрд в результате взломов в 2024 году
В то же время, эксперты отметили, что с июля 2024 года наблюдается снижение темпов хищений в криптоиндустрии.
В 2021—2023 годах жертвами злоумышленников были платформы DeFi-сектора, в то время как во II и III кварталах 2024 года целевыми для хакеров стали централизованные сервисы. В частности, значительные потери понесли DMM Bitcoin и WazirX — на суммы $305 млн и $234,9 млн соответственно в мае и июле этого года.
Хакеры украли криптовалюты на $2,2 млрд в результате взломов в 2024 году
Причиной почти 44% краж стала компрометация приватных ключей. Для централизованных платформ обеспечения безопасности критически важно, поскольку они контролируют доступ к активам пользователей.
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Хакеры, сфокусированные на взломах приватных ключей, использовали мосты и миксеры для отмывания средств, в отличие от хакеров, использующих другие векторы атак. Последние выбирали децентрализованные платформы, отметили эксперты.
Хакеры украли криптовалюты на $2,2 млрд в результате взломов в 2024 году
Аналитики также указали, что серьезной угрозой в киберпространстве остаются северокорейские злоумышленники. По некоторым данным, связанные с КНДР хакеры украли миллиарды долларов в криптовалюте для поддержки ядерной программы КНДР.
По подсчетам экспертов, в 2024 году они похитили около $1,34 млрд, что почти на 103% больше, чем показатель прошлого года. Кроме того, эта сумма составляет 61% от общего числа похищенных активов за год в результате всех зафиксированных аналитиками инцидентов.
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