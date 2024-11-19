Опубликован список самых популярных ненадежных паролей, которые хакеры взломают за секунду — Finance.ua

Опубликован список самых популярных ненадежных паролей, которые хакеры взломают за секунду Сегодня 19:14 — Технологии&Авто

Опубликован список самых популярных ненадежных паролей, которые хакеры взломают за секунду

Разработчик программного обеспечения Nord уже в шестой раз проанализировал привычки людей в выборе паролей — оказалось, что люди продолжают выбирать простые комбинации, которые хакеры могут взломать за секунду. Самым популярным паролем во всем мире снова стал «123 456», он также является самым распространенным и в Украине.

Откуда взяли данные

Специалисты проанализировали 2,5 ТВ данных из 44 стран. Их взяли из общедоступных источников, в частности в даркнете. Для исследования не покупали и не брали персональную информацию, говорят в Nord. Отдельно также сформировали список паролей, которые люди чаще всего используют на работе.

«Мы проанализировали пароли, похищенные вредоносным программным обеспечением, или утечки данных. В большинстве случаев утечка проходила вместе с адресами электронной почты, что позволило нам различить корпоративные и личные учетные данные по доменному имени».

Список самых популярных паролей

Как мы писали выше, самым популярным паролем стал «123 456» — он уже в пятый раз возглавляет этот чарт. Хакерам нужно меньше секунды, чтобы его взломать. Но, несмотря на это, его использовали не менее 3 018 050 человек. На втором и третьем месте комбинации, которые подвергаются взлому, так же быстро — «123 456 789» и «12 345 678» соответственно.

Какие пароли наиболее распространены в Украине

Как и всюду, среди украинцев «123 456» также остается самым популярным паролем — его использовал 4981 человек. На втором и третьем местах — «123 456 789» и «qwerty123».

Самые популярные корпоративные пароли

«123 456» — также на первом месте среди популярных корпоративных паролей, который выбирали более миллиона работников по всему миру и в Украине включительно.

«Самые распространенные пароли, которые люди используют на работе, не слишком отличаются от тех, которые они используют в личной жизни. Это лишь доказывает, что, в конце концов, люди остаются людьми — независимо от того, где они находятся и чем занимаются, им присущи те же плохие парольные привычки», — заключают специалисты.

Напомним, летом этого года Исследовательская группа Cybernews нашла на популярном хакерском форуме огромную базу из 9 948 575 739 уникальных паролей людей со всего мира. Они представляют серьезную опасность для тех, кто любит повторно использовать пароли, говорят исследователи.

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