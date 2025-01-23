Глава финансового гиганта BlackRock спрогнозировал биткоин по $700 000 — Finance.ua
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Глава финансового гиганта BlackRock спрогнозировал биткоин по $700 000

Криптовалюта
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Глава финансового гиганта BlackRock спрогнозировал биткоин по $700 000
Глава финансового гиганта BlackRock спрогнозировал биткоин по $700 000
Генеральный директор BlackRock Ларри Финк заявил, что цена биткоина может вырасти до $700 000, если криптовалюта получит широкую поддержку среди институциональных инвесторов. Это заявление он сделал в интервью на форуме в Давосе, обсуждая перспективы цифровых активов.
Финк упомянул недавний разговор с представителем суверенного фонда благосостояния, рассматривавшего возможность вложения 2−5% своего капитала в биткоин.
«Если бы такое принятие стало массовым, цена биткоина могла бы достичь $500 000, $600 000 или даже $700 000», — подчеркнул он, добавив, что не занимается продвижением криптовалюты.
Руководитель BlackRock видит в биткоине альтернативу золоту, особенно как инструмент для хеджирования против валютных рисков и политической нестабильности. Финк ранее неоднократно говорил о потенциале криптовалюты как средства защиты от экономических угроз.
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Эти перспективы подкрепляются данными аналитической платформы SoSoValue: активы iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), управляемого BlackRock, превысили $60 миллиардов. Это подтверждает интерес крупных инвесторов к рынку криптовалют.
Слова Финка усиливают тренд на институционализацию биткоина, что может привести к его интеграции в портфеле крупных игроков. Однако эксперты предупреждают, что столь амбициозные прогнозы зависят от устойчивости криптовалюты на фоне рыночных и регуляторных рисков.
В то время как биткоин продолжает бороться за признание в финансовом мире, заявления главы BlackRock могут ускорить его переход из альтернативного актива в мейнстримовый инструмент инвестиций.
По материалам:
Cryptonews
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