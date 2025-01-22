Биткоин-майнинг сэкономил Техасу почти $18 млрд — Finance.ua

Биткоин-майнинг сэкономил Техасу почти $18 млрд Сегодня 18:20 — Криптовалюта

Биткоин-майнинг сэкономил Техасу почти $18 млрд

Майнинг биткоинов оказал положительное влияние на электросеть Техаса, сэкономив штату до $18 млрд путем устранения потребности в новых газовых пиковых станциях от Berkshire Hathaway Energy, говорится в отчете Института исследований цифровых активов (DARI).

После зимнего шторма Ури в 2021 году новый генеральный директор Совета по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT) Брэд Джонс искал альтернативы традиционным газовым пиковым электростанциям, отмечают исследователи DARI.

По информации аналитиков Института, экологическими недостатками таких учреждений является время простоя при необходимости удовлетворить спрос немедленно, загрязнение воздуха при значительных объемах выбросов парниковых газов и использование водных ресурсов.

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Вместе с тем, добыча первой криптовалюты предлагает более чистое и экономически эффективное решение, поскольку компании-майнеры могут уменьшить потребление энергии во времена пикового спроса для стабилизации энергосистемы, отметили в DARI.

По словам Джонса, они помогают «удерживать стоимость энергии для техасцев на низком уровне».

Таким образом, биткоин-майнинг — это альтернатива строительству новых пиковых газовых станций типа предложенного проекта от Berkshire Hathaway Energy на $10 млрд — реализация последнего могла бы привести к росту цен на электроэнергию для жителей Техаса, согласно данным аналитиков DARI.

Напомним, что эксперты исследовательской организации Exponential Science считают, что запрет на добычу первой криптовалюты может негативно повлиять на экологию.

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