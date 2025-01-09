Canaan представила домашнюю установку для майнинга — Finance.ua

Canaan представила домашнюю установку для майнинга Сегодня 02:31 — Технологии&Авто

Canaan представила домашнюю установку для майнинга

На технологической выставке CES 2025 компания Canaan Inc представила два новых устройства для майнинга криптовалют — Avalon Mini 3 и Avalon Nano 3S. Эти гаджеты предназначены для добычи биткоина в домашних условиях, заявили представители фирмы.

Avalon Mini 3 имеет хешрейт 37,5 Th/s и предлагает пользователям решение двойного назначения. Устройство сочетает майнинг криптовалюты и обогрев жилых помещений. Управлять им можно через мобильное приложение, а при работе над архитектурой установки создатели делали ставку на удобство клиентов, отметили в компании.

Avalon Mini 3 позволяет одновременно добывать криптовалюту и использовать выделяемое тепло для обогрева. Такое решение снижает затраты на электроэнергию и минимизирует экологический след, подчеркнули в компании.

Что касается майнера Avalon Nano 3S, то он представляет собой обновленную версию Nano 3 и предлагает хешрейт 6 Th/s. По заявлению разработчиков, основные преимущества устройства — компактные размеры и низкая цена. Продукт нацелен на низкое энергопотребление, что, по мнению Canaan, делает устройство подходящим выбором для начинающих майнеров.

Это способствует популяризации децентрализованной добычи криптовалюты, утверждают представители фирмы.

«Мы стремимся сделать майнинг биткоинов доступным для всех. Avalon Mini 3 и Avalon 3S представляют наше видение удобных и практичных решений для современного человека. Мы переосмысливаем, как технологии могут создавать ценность, минимизируя при этом отходы для окружающей среды», — заявил CEO Canaan Нангенг Чжан.

Представленные устройства поступят в продажу по ценам $899 и $249 соответственно. Начало поставок намечено на февраль 2025 года.

Canaan — это основанная в 2013 году технологическая фирма, специализирующаяся на разработке микросхем ASIC и производстве оборудования для сферы блокчейна.

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