Canaan представила домашнюю установку для майнинга — Finance.ua

Canaan представила домашнюю установку для майнинга
На технологической выставке CES 2025 компания Canaan Inc представила два новых устройства для майнинга криптовалют — Avalon Mini 3 и Avalon Nano 3S. Эти гаджеты предназначены для добычи биткоина в домашних условиях, заявили представители фирмы.
Avalon Mini 3 имеет хешрейт 37,5 Th/s и предлагает пользователям решение двойного назначения. Устройство сочетает майнинг криптовалюты и обогрев жилых помещений. Управлять им можно через мобильное приложение, а при работе над архитектурой установки создатели делали ставку на удобство клиентов, отметили в компании.
Курс криптовалют к доллару 💵
Avalon Mini 3 позволяет одновременно добывать криптовалюту и использовать выделяемое тепло для обогрева. Такое решение снижает затраты на электроэнергию и минимизирует экологический след, подчеркнули в компании.
Что касается майнера Avalon Nano 3S, то он представляет собой обновленную версию Nano 3 и предлагает хешрейт 6 Th/s. По заявлению разработчиков, основные преимущества устройства — компактные размеры и низкая цена. Продукт нацелен на низкое энергопотребление, что, по мнению Canaan, делает устройство подходящим выбором для начинающих майнеров.
Читайте также: Топ-5 мемкоинов на старте 2025: потенциал и риски
Это способствует популяризации децентрализованной добычи криптовалюты, утверждают представители фирмы.
«Мы стремимся сделать майнинг биткоинов доступным для всех. Avalon Mini 3 и Avalon 3S представляют наше видение удобных и практичных решений для современного человека. Мы переосмысливаем, как технологии могут создавать ценность, минимизируя при этом отходы для окружающей среды», — заявил CEO Canaan Нангенг Чжан.
Представленные устройства поступят в продажу по ценам $899 и $249 соответственно. Начало поставок намечено на февраль 2025 года.
Canaan — это основанная в 2013 году технологическая фирма, специализирующаяся на разработке микросхем ASIC и производстве оборудования для сферы блокчейна.
Поделиться новостью