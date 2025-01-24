Кто получает максимальную пенсию в 2025 году (размер) — Finance.ua

Кто получает максимальную пенсию в 2025 году (размер)
В Украине размер максимальной пенсии зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных. Этот размер не может быть больше 10 таких минимумов.
Об этом говорится в Законе Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Читайте также
Напомним, прожиточный минимум сейчас — 2 361 гривны. То есть максимальная пенсия не может быть выше 23 610 грн.
Кто сейчас получает максимальную пенсию:
- госслужащие;
- сотрудники местного самоуправления;
- ученые;
- народные депутаты.
Читайте также
Ранее говорилось, что выплаты действующим пенсионерам пересчитают после пенсионной реформы, размер пенсий должен возрасти у 80% украинцев. Об этом говорится в законопроекте, разработанном Министерством социальной политики. Пенсии украинцам, которые уже вышли на пенсию, пересчитаю по новому законодательству с учетом балльной системы и добавят базовую пенсию.
Напомним, для выхода на пенсию необходимо будет иметь 35 лет трудового стажа в случае выхода на пенсию в 60 лет или минимально 15 лет стажа для выхода на пенсию в 65 лет.
Справка Finance.ua:
- Украинцы, достигшие 70-летнего возраста, также имеют право на доплаты к пенсии в 2025 году. Размер надбавки зависит от возраста пенсионера, а именно:
- 70−74 года — надбавка 300 гривен;
- 75−79 лет — 456 гривен;
- старше 80 лет — 570 гривен.
Эти доплаты начисляются автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно.
Кто может получить доплату к пенсии
Поделиться новостью