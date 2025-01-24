Кто получает максимальную пенсию в 2025 году (размер) — Finance.ua

Кто получает максимальную пенсию в 2025 году (размер) Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Кто получает максимальную пенсию в 2025 году (размер)

В Украине размер максимальной пенсии зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных. Этот размер не может быть больше 10 таких минимумов.

Об этом говорится в Законе Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

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Напомним, прожиточный минимум сейчас — 2 361 гривны. То есть максимальная пенсия не может быть выше 23 610 грн.

Кто сейчас получает максимальную пенсию:

госслужащие;

сотрудники местного самоуправления;

ученые;

народные депутаты.

у 80% украинцев. Об этом говорится в законопроекте, разработанном Министерством социальной политики. Пенсии украинцам, которые уже вышли на пенсию, пересчитаю по новому законодательству с учетом балльной системы и добавят базовую пенсию. Ранее говорилось , что выплаты действующим пенсионерам пересчитают после пенсионной реформы, размер пенсий должен возрастиОб этом говорится в законопроекте, разработанном Министерством социальной политики. Пенсии украинцам, которые уже вышли на пенсию, пересчитаю по новому законодательству с учетом балльной системы и добавят базовую пенсию.

Напомним, для выхода на пенсию необходимо будет иметь 35 лет трудового стажа в случае выхода на пенсию в 60 лет или минимально 15 лет стажа для выхода на пенсию в 65 лет.

Справка Finance.ua:

Украинцы, достигшие 70-летнего возраста, также имеют право на доплаты к пенсии в 2025 году. Размер надбавки зависит от возраста пенсионера, а именно:

70−74 года — надбавка 300 гривен;

75−79 лет — 456 гривен;

старше 80 лет — 570 гривен.

Эти доплаты начисляются автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

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