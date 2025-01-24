Кто получает максимальную пенсию в 2025 году (размер) — Finance.ua
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Кто получает максимальную пенсию в 2025 году (размер)

Казна и Политика
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Кто получает максимальную пенсию в 2025 году (размер)
Кто получает максимальную пенсию в 2025 году (размер)
В Украине размер максимальной пенсии зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных. Этот размер не может быть больше 10 таких минимумов.
Об этом говорится в Законе Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
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Напомним, прожиточный минимум сейчас — 2 361 гривны. То есть максимальная пенсия не может быть выше 23 610 грн.
Кто сейчас получает максимальную пенсию:
  • госслужащие;
  • сотрудники местного самоуправления;
  • ученые;
  • народные депутаты.
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Ранее говорилось, что выплаты действующим пенсионерам пересчитают после пенсионной реформы, размер пенсий должен возрасти у 80% украинцев. Об этом говорится в законопроекте, разработанном Министерством социальной политики. Пенсии украинцам, которые уже вышли на пенсию, пересчитаю по новому законодательству с учетом балльной системы и добавят базовую пенсию.
Напомним, для выхода на пенсию необходимо будет иметь 35 лет трудового стажа в случае выхода на пенсию в 60 лет или минимально 15 лет стажа для выхода на пенсию в 65 лет.
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Справка Finance.ua:

  • Украинцы, достигшие 70-летнего возраста, также имеют право на доплаты к пенсии в 2025 году. Размер надбавки зависит от возраста пенсионера, а именно:
  • 70−74 года — надбавка 300 гривен;
  • 75−79 лет — 456 гривен;
  • старше 80 лет — 570 гривен.
Эти доплаты начисляются автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Кто может получить доплату к пенсии

По материалам:
Finance.ua
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