Какие пенсионеры получат две пенсии сразу — Finance.ua

Какие пенсионеры получат две пенсии сразу
Есть украинцы, которые могут оформить сразу две пенсии или одну пенсию с надбавкой к ней.
Такое право имеют лица с инвалидностью, которые получают социальное пособие.
Все остальные пенсионеры могут претендовать только на одну выплату одновременно.
Украинцы могут получать две пенсии одновременно, если имеют инвалидность и право на надбавки к выплатам.
К примеру, за содержание другого лица с инвалидностью или во время пребывания в декрете.
Таким украинцам одновременно начисляют пенсию по инвалидности и надбавку к ней, говорится в Департаменте социальной защиты населения.
Доплата назначается, если лицо с инвалидностью ухаживает за ребенком с инвалидностью, взрослым лицом с инвалидностью детства I группы или одиноким лицом с инвалидностью любой группы, нуждающейся в постороннем уходе.
Выбрать депозит
Обращаться за начислением надбавки следует в ближайшее отделение ПФУ. При себе нужно иметь следующие документы:
- заявление о назначении надбавки;
- копия свидетельства о рождении лица, за которым установлен уход;
- копии документов отца и матери, или копия решения о смерти, лишении родительских прав, пропаже без вести одного из родителей (при необходимости);
- справка № 080−1/0 и копия приказа работодателя о предоставлении отпуска, если надбавку устанавливают в период декрета по уходу за ребенком.
Размер надбавки может составлять от 1281 гривны до 6392 гривен, в зависимости от группы и подгруппы лица, над которым установлен уход.
Поделиться новостью