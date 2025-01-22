Какие пенсионеры получат две пенсии сразу — Finance.ua

Какие пенсионеры получат две пенсии сразу Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Какие пенсионеры получат две пенсии сразу

Есть украинцы, которые могут оформить сразу две пенсии или одну пенсию с надбавкой к ней.

Такое право имеют лица с инвалидностью, которые получают социальное пособие.

Все остальные пенсионеры могут претендовать только на одну выплату одновременно.

Украинцы могут получать две пенсии одновременно, если имеют инвалидность и право на надбавки к выплатам.

К примеру, за содержание другого лица с инвалидностью или во время пребывания в декрете.

Таким украинцам одновременно начисляют пенсию по инвалидности и надбавку к ней, говорится в Департаменте социальной защиты населения

Доплата назначается, если лицо с инвалидностью ухаживает за ребенком с инвалидностью, взрослым лицом с инвалидностью детства I группы или одиноким лицом с инвалидностью любой группы, нуждающейся в постороннем уходе.

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Обращаться за начислением надбавки следует в ближайшее отделение ПФУ. При себе нужно иметь следующие документы:

заявление о назначении надбавки;

копия свидетельства о рождении лица, за которым установлен уход;

копии документов отца и матери, или копия решения о смерти, лишении родительских прав, пропаже без вести одного из родителей (при необходимости);

справка № 080−1/0 и копия приказа работодателя о предоставлении отпуска, если надбавку устанавливают в период декрета по уходу за ребенком.

Размер надбавки может составлять от 1281 гривны до 6392 гривен, в зависимости от группы и подгруппы лица, над которым установлен уход.

УНІАН По материалам:

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