Когда обращаться в ПФУ для назначения пенсии по достижении пенсионного возраста — Finance.ua

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Когда обращаться в ПФУ для назначения пенсии по достижении пенсионного возраста

Личные финансы
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Когда обращаться в ПФУ для назначения пенсии по достижении пенсионного возраста
Когда обращаться в ПФУ для назначения пенсии по достижении пенсионного возраста, Фото: freepik
С 1 января 2025 года для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. Для назначения выплат пенсионерам важно своевременно обратиться в Пенсионный фонд.
Об этом рассказали специалисты Главного управления ПФУ в Донецкой области.

Когда следует обращаться в ПФУ

В ведомстве отмечают, если обращение за пенсией состоялось не позднее трех месяцев со дня достижения человеком пенсионного возраста, пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста.
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В случае если пенсионер обратился после трех месяцев, пенсия назначается со дня обращения за ней.

Кто имеет право на пенсию по возрасту

Право на пенсию по возрасту у мужчин и женщин после достижения 60, 63 или 65 лет.
Возраст выхода на пенсию определяет страховой стаж человека (статья 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).
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Так, при достижении в 2025 году 63 лет на пенсию по возрасту могут выйти люди, имеющие не менее 22 лет страхового стажа.
Напомним, как заявил Владимир Зеленский, с 1 марта 2025 года в Украине проведут индексацию пенсий.
По состоянию на конец 2024 года средняя пенсия в Украине составила 5789 грн или 132 евро. Это на 7,5% больше, чем в том же периоде 2023 года (5385,25 грн). В то же время инфляция за 2024 год, по данным НБУ, составила 12% — поэтому фактически свела на нет это повышение.
Самые высокие выплаты традиционно у пенсионеров в Киеве — 8 017,65 грн. Это более чем на треть выше среднего показателя по стране. Наименьшие выплаты в Тернопольской области: 4484,69 грн. Это на 23% меньше среднего значения.
По материалам:
Finance.ua
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