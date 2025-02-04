Кто должен платить пенсионный налог в 2025 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кто должен платить пенсионный налог в 2025 году

Казна и Политика
14
Кто должен платить пенсионный налог в 2025 году
Кто должен платить пенсионный налог в 2025 году
Налог на пенсию в Украине применяется только к большим пенсиям. Так что большинства пенсионеров он не касается, ведь размер минимальной пенсии в 2025 году составляет 2361 грн. Об этом напоминает ГНС в Черновицкой области, пишет Кадровик.
Читайте также
В Украине налог на доходы физических лиц взимается со всех доходов, полученных человеком в течение года. Он составляет 15%, если доход не превышает 10 минимальных зарплат, установленных в начале года.
Кто не платит налог
В Украине пенсии подлежат налогообложению, но не все. Исключения составляют пенсии, размер которых не превышает трех минимальных заработных плат в месяц.
Читайте также
В 2025 году минимальная заработная плата составляет — 8000 грн. То есть пенсии до 24 тыс. грн не облагаются налогом. Однако к этой пенсии может добавляться другой доход, и при превышении указанной суммы к пенсии будет применяться налогообложение.
Какой налог снимают с пенсии
Юристы Бесплатной правовой помощи отметили, что если у человека к пенсии добавляется другой источник дохода, например, заработная плата, сдача жилья в аренду, доходы от дивидендов, пай и т. д., тогда все доходы складываются, и в случае, если они превышают заданные нормы (24 тыс. грн), взимается налог 15% или 20%. То есть, чем больше сумма, тем выше будет налог.
Читайте также
Будут ли пенсионеры платить налог на пенсию после введения пенсионной реформы
Министерство социальной политики разработало комплексную реформу пенсионного обеспечения. Пенсионная реформа в Украине предусматривает обязательный вычет 9% от зарплаты на накопительную пенсию. В связи с этим в сети начали распространяться слухи о введении налогов на пенсию.
Тем не менее, Минсоцполитики опровергло эту информацию и объяснило детали. Введение накопительных пенсий не приведет к увеличению налоговой нагрузки на украинцев.
Ожидается, что введение накопительной системы позволяет увеличить пенсию еще на 15−20% по сравнению со средней заработной платой человека в течение жизни, дополнительно к солидарной части пенсии.
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • Самый большой размер пенсий у судей. По состоянию на начало 2024 года средний размер выплаты для них составил 99 737 грн. Судей-пенсионеров, получающих пожизненное содержание, в Украине 3 769 человек.
  • Вторые по размеру пенсии получают прокуроры. В Украине есть 5851 такое лицо. Им ежемесячно выплачивается в среднем 21 940 грн.
  • К примеру, так называемая чернобыльская пенсия составляет 12 910 грн. Ее выплачивают более 97 тысяч украинцев.
  • В Украине есть 653 человека, которые раньше были депутатами и вышли на пенсию. Им ежемесячно выплачивается 17 890 грн.
Хоаните деньги на депозите. Каталог с самыми лучшими вариантами уже на Finance.ua.

Выбрать депозит

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.