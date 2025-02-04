Кто должен платить пенсионный налог в 2025 году — Finance.ua

Кто должен платить пенсионный налог в 2025 году Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Кто должен платить пенсионный налог в 2025 году

Налог на пенсию в Украине применяется только к большим пенсиям. Так что большинства пенсионеров он не касается, ведь размер минимальной пенсии в 2025 году составляет 2361 грн. Об этом напоминает ГНС в Черновицкой области, пишет Кадровик.

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В Украине налог на доходы физических лиц взимается со всех доходов, полученных человеком в течение года. Он составляет 15%, если доход не превышает 10 минимальных зарплат, установленных в начале года.

Кто не платит налог

В Украине пенсии подлежат налогообложению, но не все. Исключения составляют пенсии, размер которых не превышает трех минимальных заработных плат в месяц.

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В 2025 году минимальная заработная плата составляет — 8000 грн. То есть пенсии до 24 тыс. грн не облагаются налогом. Однако к этой пенсии может добавляться другой доход, и при превышении указанной суммы к пенсии будет применяться налогообложение.

Какой налог снимают с пенсии

Юристы Бесплатной правовой помощи отметили, что если у человека к пенсии добавляется другой источник дохода, например, заработная плата, сдача жилья в аренду, доходы от дивидендов, пай и т. д. , тогда все доходы складываются, и в случае, если они превышают заданные нормы (24 тыс. грн), взимается налог 15% или 20%. То есть, чем больше сумма, тем выше будет налог.

Будут ли пенсионеры платить налог на пенсию после введения пенсионной реформы

Министерство социальной политики разработало комплексную реформу пенсионного обеспечения. Пенсионная реформа в Украине предусматривает обязательный вычет 9% от зарплаты на накопительную пенсию. В связи с этим в сети начали распространяться слухи о введении налогов на пенсию.

не приведет к увеличению налоговой нагрузки на украинцев. Тем не менее, Минсоцполитики опровергло эту информацию и объяснило детали. Введение накопительных пенсий

Ожидается, что введение накопительной системы позволяет увеличить пенсию еще на 15−20% по сравнению со средней заработной платой человека в течение жизни, дополнительно к солидарной части пенсии.

Справка Finance.ua:

Самый большой размер пенсий у судей. По состоянию на начало 2024 года средний размер выплаты для них составил 99 737 грн. Судей-пенсионеров, получающих пожизненное содержание, в Украине 3 769 человек.

Судей-пенсионеров, получающих пожизненное содержание, в Украине 3 769 человек. Вторые по размеру пенсии получают прокуроры. В Украине есть 5851 такое лицо. Им ежемесячно выплачивается в среднем 21 940 грн.

К примеру, так называемая чернобыльская пенсия составляет 12 910 грн. Ее выплачивают более 97 тысяч украинцев.

В Украине есть 653 человека, которые раньше были депутатами и вышли на пенсию. Им ежемесячно выплачивается 17 890 грн.

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