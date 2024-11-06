Какие пенсии получают судьи, прокуроры, депутаты и другие (размеры) — Finance.ua

Какие пенсии получают судьи, прокуроры, депутаты и другие (размеры) Сегодня 14:04 — Казна и Политика

Украинские спецпенсионеры получают приличные выплаты после выхода на пенсию.

По состоянию на начало 2024 года размер пожизненного содержания, выплачиваемого судьям, составлял почти 100 тыс. грн.

Прокуроры получали около 21 тыс. грн.

Такие данные предоставило Министерство социальной политики Украины по запросу Экономической правды.

В ведомстве отметили, что количество пенсионеров в Украине в целом сокращается, однако численность спецпенсионеров, наоборот, растет.

«Количество получателей этих выплат по состоянию на сентябрь 2024 года составляет 777,8 тысяч человек, что составляет 7,5% общей численности пенсионеров (10 328,1 тыс. человек)», — отметили в Минсоцполитики.

Как сообщили в Минсоцполитики, в Украине есть четыре действующих закона, которые определяют специальные условия выхода на пенсию. Кроме того, есть еще и девять законов, уже не имеющих силы, но в соответствии с ними люди продолжают получать специальные пенсии.

Наибольший размер пенсий у судей. По состоянию на начало 2024 средний размер выплаты для них составил 99 737 грн. Судей-пенсионеров, получающих пожизненное содержание, в Украине 3 769 человек.

Вторые по размеру пенсии получают прокуроры. В Украине таких людей 5851. Им ежемесячно выплачивается в среднем 21 940 грн.

Какие пенсии получают военные, «чернобыльцы» и полицейские

Однако такие размеры пенсий в Украине получают далеко не все. К примеру, так называемая «чернобыльская пенсия» составляет 12 910 грн. Ее выплачивают более 97 тысяч украинцев.

Самая большая категория спецпенсионеров в Украине — это бывшие военнослужащие и работники силовых структур. По состоянию на 1 октября в Украине насчитывается 650 тысяч таких людей.

В среднем бывший военный в Украине получает 8713 грн пенсии.

Выплаты для бывших работников правоохранительных органов составляют 10 032 грн.

Пенсии депутатов

В Украине есть 653 человека, которые раньше были депутатами и вышли на пенсию. Им ежемесячно выплачивается 17 890 грн.

Кроме того, 1679 украинцев получают пенсии по закону «О службе в органах местного самоуправления». Средний размер таких выплат составляет 6166,77 грн.

Помощники народных депутатов получают пенсию в размере 5906,41 грн. Сейчас в Украине 78 человек, которые получают такие выплаты.

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