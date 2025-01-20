Правительство планирует в 2025 году увеличить пенсии и соцвыплаты — Finance.ua

Правительство планирует в 2025 году увеличить пенсии и соцвыплаты Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Правительство планирует в 2025 году увеличить пенсии и соцвыплаты

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Михаил Цимбалюк считает, что правительство изменит решение о заморозке социальных стандартов и предложит повысить размеры пенсий.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам

«Мы в этом процессе движемся, и я думаю, что правительство на это пойдет, потому что повышение пенсии и минимальной зарплаты стимулируют экономику. Пенсионеры, получая не мизерные средства, идут в магазины, платят коммунальные и таким образом стимулируют развитие экономики они, а не прячут деньги «под матрас», — отметил нардеп.

Цимбалюк сообщил, что повысить выплаты позволят внутренние финансы и 40 млрд евро поддержки от партнеров в 2025 году.

«Это сумма (40 млрд евро), которая позволит все же поднять. Мы на этом будем настаивать, потому что прожиточный минимум позволит поднять минимальную пенсию, которая сегодня 2 360 грн и почти 2 млн человек получают пенсию до 3 000 гривен». Это позорная вещь, потому что это не дает возможность прожить. И, конечно, повышение других социальных выплат, в частности на пособие при рождении ребенка", — добавил он.

Українські Новини По материалам:

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