Правительство планирует в 2025 году увеличить пенсии и соцвыплаты — Finance.ua

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Правительство планирует в 2025 году увеличить пенсии и соцвыплаты

Казна и Политика
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Правительство планирует в 2025 году увеличить пенсии и соцвыплаты
Правительство планирует в 2025 году увеличить пенсии и соцвыплаты
Первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Михаил Цимбалюк считает, что правительство изменит решение о заморозке социальных стандартов и предложит повысить размеры пенсий.
Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.
«Мы в этом процессе движемся, и я думаю, что правительство на это пойдет, потому что повышение пенсии и минимальной зарплаты стимулируют экономику. Пенсионеры, получая не мизерные средства, идут в магазины, платят коммунальные и таким образом стимулируют развитие экономики они, а не прячут деньги «под матрас», — отметил нардеп.
Цимбалюк сообщил, что повысить выплаты позволят внутренние финансы и 40 млрд евро поддержки от партнеров в 2025 году.
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«Это сумма (40 млрд евро), которая позволит все же поднять. Мы на этом будем настаивать, потому что прожиточный минимум позволит поднять минимальную пенсию, которая сегодня 2 360 грн и почти 2 млн человек получают пенсию до 3 000 гривен». Это позорная вещь, потому что это не дает возможность прожить. И, конечно, повышение других социальных выплат, в частности на пособие при рождении ребенка", — добавил он.
По материалам:
Українські Новини
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