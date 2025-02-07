Как выросли доходы Пенсионного фонда Украины в начале года — Finance.ua

Как выросли доходы Пенсионного фонда Украины в начале года Сегодня 12:43 — Казна и Политика

Как выросли доходы Пенсионного фонда Украины в начале года

В Пенсионный фонд Украины за январь 2025 года из всех источников финансирования поступило 68,1 млрд грн. Это на 8,6 млрд грн больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом сообщает ПФУ.

По данным ПФУ, собственные доходы фонда составили 47,4 млрд грн (из которых 2,0 млрд грн — поступления единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц из госбюджета). Сумма единого взноса, распределенная на общеобязательное государственное пенсионное страхование, выросла на 35,5% до 41,9 млрд гривен.

Средства госбюджета на выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств ПФУ, составили 15,7 млрд грн.

Средства на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива — 5,0 млрд грн.

Согласно оперативным данным, общая сумма расходов на пенсионные и другие запланированные выплаты составила 70,3 млрд грн, что на 4,8 млрд грн больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Расходы на выплату пенсий составили 61,5 млрд гривен. Это на 6,8% больше, чем в январе прошлого года (57,6 млрд гривен).

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