Как выросли доходы Пенсионного фонда Украины в начале года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как выросли доходы Пенсионного фонда Украины в начале года

Казна и Политика
20
Как выросли доходы Пенсионного фонда Украины в начале года
Как выросли доходы Пенсионного фонда Украины в начале года
В Пенсионный фонд Украины за январь 2025 года из всех источников финансирования поступило 68,1 млрд грн. Это на 8,6 млрд грн больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Об этом сообщает ПФУ.
По данным ПФУ, собственные доходы фонда составили 47,4 млрд грн (из которых 2,0 млрд грн — поступления единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц из госбюджета). Сумма единого взноса, распределенная на общеобязательное государственное пенсионное страхование, выросла на 35,5% до 41,9 млрд гривен.
Средства госбюджета на выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств ПФУ, составили 15,7 млрд грн.
Средства на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива — 5,0 млрд грн.
Как выросли доходы Пенсионного фонда Украины в начале года
Согласно оперативным данным, общая сумма расходов на пенсионные и другие запланированные выплаты составила 70,3 млрд грн, что на 4,8 млрд грн больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Расходы на выплату пенсий составили 61,5 млрд гривен. Это на 6,8% больше, чем в январе прошлого года (57,6 млрд гривен).
Как выросли доходы Пенсионного фонда Украины в начале года
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.