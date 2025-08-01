Сколько зарабатывают украинские девопсы и сисадмины в Украине и за рубежом — исследование DOU — Finance.ua
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Сколько зарабатывают украинские девопсы и сисадмины в Украине и за рубежом — исследование DOU

Личные финансы
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Сколько зарабатывают украинские девопсы и сисадмины в Украине и за рубежом — исследование DOU
Сколько зарабатывают украинские девопсы и сисадмины в Украине и за рубежом — исследование DOU
DevOps/SRE/Operations и Data Science/Engineering/ML/AI остаются наиболее высокооплачиваемыми специализациями в ІТ. Медианные зарплаты в этих областях $4075 и $3439. Зарплаты SysAdmin/Network Engineers и специалистов по безопасности заметно ниже: $1200 и $2000.
Об этом свидетельствуют результаты исследования DOU.
DevOps/SRE/Operations специалисты — одни из самых опытных в украинском ІТ. 52% имеют более 10 лет стажа. Стать девопсом сейчас сложно: только 9% из них начали свою карьеру за последние три года. Стать системным администратором или специалистом по безопасности сейчас легче. 9% SysAdmin/Network Engineers и 7% специалистов по безопасности начали работать в ІТ в течение последнего года.

Медианные зарплаты

Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Медианные зарплаты опытных DevOps-инженеров выросли за последние полгода: +$200 у DevOps Team Lead, +$500 у Senior DevOps Engineer и +$100 у Middle DevOps Engineer. В то же время снижается медианная зарплата Junior DevOps Engineer: -$50 за полгода и -$250 в год.
Зарплаты SRE вернулись на уровень лета 2024 года: $4500.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Медианная зарплата специалистов по безопасности снизилась на $200 за полгода.
Медианная зарплата SysAdmin/Network Engineers после прошлогоднего роста преимущественно без изменений.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU

Размер зарплаты по опыту работы

В начале карьеры зарплаты DevOps-инженеров и сисадминов похожи:
  • $1000 платят DevOps с опытом 1−2 года;
  • $760 SysAdmin с таким же опытом.
В дальнейшем эта разница стремительно увеличивается. Зарплаты DevOps-инженеров стремительно растут в первые четыре года работы, далее рост замедляется.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU

Зарплаты в городах

Зарплаты специалистов по DevOps/SRE/Operations в Киеве, Львове и Днепре почти не отличаются, хотя есть заметная разница в опыте специалистов. В среднем 12 лет в Киеве, 10 в Днепре и 7 во Львове. В Одессе медианная зарплата несколько выше, чем в других крупных городах, однако количество анкет небольшое (15).
В зарплатах SysAdmin/Network Engineers нет разницы между Киевом и Львовом.
Самые низкие медианные зарплаты специалистов по DevOps/SRE/Operations и SysAdmin/Network Engineers в небольших городах.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU

Зарплаты за границей

Разница в зарплатах DevOps/SRE/Operations специалистов в Украине и за рубежом значительна. В среднем те, кто сейчас живут за границей, получают на четверть больше их коллег в Украине, у которых такой же опыт работы. Самая большая разница — в зарплатах айтишников с опытом 20 и более лет (40%).
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Напомним, по данным DOU, медианная зарплата в ІТ-менеджменте снизилась с $3150 до $3000 за полгода — прежде всего из-за снижения зарплат опытных менеджеров и зарплат Product Managers. Engineering Managers остаются самой оплачиваемой категорией специалистов по менеджменту (медиана $6600) с положительной динамикой зарплат.
Медианная зарплата украинских тестировщиков выросла до $2200, что на $200 больше, чем полгода тому назад. Наибольший рост зарплат — у Middle QA по всем направлениям.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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