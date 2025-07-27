Скільки платять менеджерам в IT — дослідження Сьогодні 08:16

Скільки платять менеджерам в IT — дослідження

Медіанна зарплата у ІТ-менеджменті знизилась з $3150 до $3000 за пів року — передусім через зниження зарплат найдосвідченіших менеджерів та зарплат Product Managers.

Про це йдеться у дослідженні Dou.

Усі зарплати вказано в доларах США після сплати податків («чистими»).

Медіанні зарплати

Engineering Managers залишаються найоплачуванішою категорією фахівців з менеджменту (медіана $6600) з позитивною динамікою зарплат.

Далі за рівнем зарплат Product Managers високого рівня. У Head of Product — $4916, у Lead Product Manager — $4800.

Зарплати Project Managers високого рівня нижчі. Медіанна зарплата Program Manager — $4550, у Delivery Manager — $4000.

Зрівнялися медіанні зарплати Junior Project Managers та Junior Product Managers ($1200). Проте серед більш досвідчених фахівців зберігається різниця в зарплатах на користь Product Managers.

Зарплати Engineering Managers зростали в усіх квартилях. Так само — зарплати Program Managers та Senior Project Managers.

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Зарплати Product Owners знизилися в усіх квартилях. У Team Lead Product Managers зросла медіанна зарплата, але одночасно зріс і розкид зарплат, тобто можливість заробляти як більше, так і менше медіани.

Динаміка зарплат

У першій половині 2025 році зупинилося падіння зарплат Engineering Managers. Зараз їхні зарплати відновилися до рівня грудня 2023 року.

У зарплатах Project Managers теж зростання. Проступово зростають медіанні зарплати Junior PM та Senior PM. Проте у Delivery Managers тенденція негативна.

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Зарплати фахівців з Product Management, навпаки, мають тенденцію до зниження. Це стосується як досвідчених фахівців, так і початківців. Уперше з грудня 2022 року знизилася медіанна зарплата Product Owners.

За досвідом

У середньому, фахівці з Product Management заробляють на 25% більше, ніж фахівці з Project Management з таким же досвідом.

І в Project, і в Product Management найбільше зростання зарплати відбувається на початку кар’єри.

Зарплати фахівців з досвідом понад два роки майже вдвічі вищі за зарплати новачків. Після цього підвищення зарплати відбувається поступово зі збільшенням досвіду фахівця.

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Для Engineering Managers та Delivery Managers досвід роботи теж має значення: фахівці, які працюють довше, мають вищі зарплати.

За типом компанії

Медіанна зарплата фахівців з менеджменту найвища в аутстафінгових компаніях ($4000), бо ці компанії частіше наймають досвідчених фахівців.

Менеджери в аустафінгових компаніях у середньому мають 10 років досвіду в ІТ, проти 8 років в продуктових та сервісних компаніях. Проте потрапити сюди досить важко: лише 4% фахівців з менеджменту працюють в аустафінгових компаніях.

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53% фахівців з менеджменту працюють у продуктових компаніях, а 32% — у сервісних. Суттєвих відмінностей в досвіді та медіанних зарплатах фахівців з менеджменту в цих компаніях наразі немає.

Проте зарплати Delivery Managers дещо вищі в сервісних компаніях, а Engineering Managers — у продуктових.

За розміром компанії

Медіанні зарплати Project Managers в компаніях на 1000 і більше співробітників вищі, ніж в менших компаніях. Найбільші компанії також частіше наймають досвідчених фахівців з менеджменту, завдяки чому загальна медіана в цих компаніях найвища.

У Product Managers з однаковим досвідом немає помітної різниці в зарплатах у компаніях різного розміру, як і в зарплатах Delivery Managers і Product Owners.

Зарплати Engineering Managers дещо вищі в компаніях до 200 співробітників порівняно з більшими компаніями ($7600 проти $6025).

За містами

Як і пів року тому, медіанні зарплати менеджерів у Львові дещо вищі, ніж в Києві та інших містах. Передусім різниця виникає через вищі зарплати Project Managers з досвідом від 3 років ($3000 у Львові проти $2500 в Києві).

Медіанні зарплати фахівців за кордоном

Медіанні зарплати Product Managers за кордоном вищі в середньому на 25%, ніж в Україні. Зарплати Product Owners та Delivery managers вищі на 13%, Engineering managers — на 19%.

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Для Project Managers різниця не така помітна. Суттєво відрізняються тільки зарплати фахівців з досвідом 6−9 років ($2700 в Україні проти $3600 за кордоном), а зарплати інших фахівців майже однакові.

За знанням англійської

Менеджери з хорошою англійською мають вищі медіанні зарплати, ніж ті, хто знає її гірше.

Різниця в зарплатах більша для фахівців з досвідом від 5 років. Медіанні зарплата Project Managers, які працюють 6 років і більше і знають англійську на рівні Upper Intermedate чи Advanced, становить $3500 проти $2000 у тих, хто знає англійську гірше. У Product Managers ці показники — $4150 та $3400.

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Engineering managers та Delivery Managers, які володіють англійською на рівні Advanced, мають вищі медіанні зарплати, ніж ті, хто знає її на рівні Upper Intermediate.

Портрет фахівця з менеджменту

Лише 3% фахівців з менеджменту почали працювати в ІТ протягом останнього року.

Найдосвідченіші — Engineering Managers. У середньому, вони мають 14 років досвіду в ІТ. Head of Product та Program Managers у середньому працюють в ІТ по 12 років, Scrum Master — 11 років, Delivery manager — 10.

Медіанний вік фахівців з менеджменту не змінився за пів року і становить 32 роки.

Частка жінок теж не змінилась (41%). Найбільше жінок серед Project Managers (51%), Scrum Masters (47%). Найменше — серед Engineering Managers (7%), а також Program Managers (28%) та Delivery Managers (33%).

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