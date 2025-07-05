Скільки ФОПів зареєстровано в ІТ-сфері: дані ДПС — Finance.ua
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Скільки ФОПів зареєстровано в ІТ-сфері: дані ДПС

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Скільки ФОПів зареєстровано в ІТ-сфері: дані ДПС
Скільки ФОПів зареєстровано в ІТ-сфері: дані ДПС
В ІТ-сфері зареєстровано 248,5 тисячі фізичних осіб-підприємців. Переважна більшість ФОПів (244,2 тисячі осіб) працюють за спрощеною системою оподаткування, яка дозволяє отримувати оплату у валюті та самостійно керувати графіком.
Про це повідомили у Державній податковій служби України.
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Зазначається, що формально ФОПи в ІТ-галузі не є працівниками компаній, з якими співпрацюють.

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Держава останнім часом посилює увагу до моделі співпраці ІТ-компаній із ФОПами, адже іноді під виглядом підприємницької діяльності фактично мають місце трудові відносини.
Для бізнесу це може означати штрафи та донарахування податків, а для ІТ-фахівців — втрату гарантій соціального захисту.
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Нагадаємо, раніше у Dou повідомляли, що за останній рік айтівці закрили рекордну кількість ФОПів. Проте загальна кількість айтівців майже не змінилася — на рівні до 300 тисяч.
Також пошук роботи для тих, хто тільки планує «увійти в ІТ» ще складніший, ніж у нинішніх айтівців, хоча і їм нелегко. 64% тих, хто шукає першу роботу в ІТ, вже витратили на це понад два місяці, а 22% пошукачів шукають роботу більше як рік. 76% шукають роботу в ІТ через зацікавленість сферою та технологіями.
За матеріалами:
Ain.Ua
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