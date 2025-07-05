Скільки ФОПів зареєстровано в ІТ-сфері: дані ДПС — Finance.ua

Скільки ФОПів зареєстровано в ІТ-сфері: дані ДПС Сьогодні 14:16

Скільки ФОПів зареєстровано в ІТ-сфері: дані ДПС

В ІТ-сфері зареєстровано 248,5 тисячі фізичних осіб-підприємців. Переважна більшість ФОПів (244,2 тисячі осіб) працюють за спрощеною системою оподаткування, яка дозволяє отримувати оплату у валюті та самостійно керувати графіком.

Про це повідомили у Державній податковій служби України.

Зазначається, що формально ФОПи в ІТ-галузі не є працівниками компаній, з якими співпрацюють.

Держава останнім часом посилює увагу до моделі співпраці ІТ-компаній із ФОПами, адже іноді під виглядом підприємницької діяльності фактично мають місце трудові відносини.

Для бізнесу це може означати штрафи та донарахування податків, а для ІТ-фахівців — втрату гарантій соціального захисту.

Читайте також У травні зросла кількість вакансій для айтівців: де найбільша конкуренція

Нагадаємо, раніше у Dou повідомляли , що за останній рік айтівці закрили рекордну кількість ФОПів. Проте загальна кількість айтівців майже не змінилася — на рівні до 300 тисяч.

Також пошук роботи для тих, хто тільки планує «увійти в ІТ» ще складніший, ніж у нинішніх айтівців, хоча і їм нелегко. 64% тих, хто шукає першу роботу в ІТ, вже витратили на це понад два місяці, а 22% пошукачів шукають роботу більше як рік. 76% шукають роботу в ІТ через зацікавленість сферою та технологіями.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.