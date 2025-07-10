Конкуренція в ІТ: категорії з найбільшою кількістю відгуків — Finance.ua

Конкуренція в ІТ: категорії з найбільшою кількістю відгуків Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Конкуренція в ІТ: категорії з найбільшою кількістю відгуків

У квітні та травні кількість ІТ-наймів знизилась, але в червні знову зросла і перевищила минулорічні показники. Загалом за другий квартал кількість наймів зменшилась на 10% рік до року.

Про це свідчить квартальний звіт Djinni.

Кандидатів без досвіду серед найнятих — менше 11% (торік було 13%). З досвідом 7+ років — 21%.

Топ-5 категорій найнятих кандидатів у другому кварталі:

JavaScript — 11% (торік було 10,2%);

QA — 7,5% (було 6,9%);

Design — 6,2%;

Python — 5,1% (було 3,5%);

Marketing — 4,75% (торік було 6,3%).

Графік: blog.djinni.co/

Відгуки на вакансії

У середньому одна вакансія отримує 16 відгуків на місяць. Цей показник стабільний із лютого. Відгуків на вакансії для початківців меншає, а для senior більшає.

Конкуренція у вакансіях без досвіду все ще найвища, але вона знизилась з 24 відгуків в березні до 20 в червні. Тоді як на вакансії з вимогою досвіду 5+ років зараз відгукуються 14 кандидатів за місяць в середньому (в березні було 12.5).

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Значно більше, ніж вимоги до досвіду на конкуренцію впливає категорія.

Топ-5 категорій за кількістю відгуків на вакансію:

JavaScript — 57 (майже без змін за рік);

QA — 39 (було 58);

Design — 31 (було 39);

Project Manager — 27 (було 22);

Java — 26 (було 29).

Графік: blog.djinni.co/

Графік: blog.djinni.co/

Графік: blog.djinni.co/

Порівняно з минулим роком зросла кількість відгуків на вакансії у Fullstack (20 проти 14 рік тому) та DevOps (15 проти 12). А от у категорії Recruiter — зменшилась удвічі (з 16 до 9).

Серед вакансій для розробників, вакансії С++ все ще отримують найменше відгуків. Також менше 7 відгуків за місяць отримують вакансії Security, Marketing, Lead і Data Engineer.

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Нагадаємо, у другому кварталі 2025 року середня кількість вакансій на Djinni зросла до 8150. Це найвищий показник за останні півтора року. У червні, у будні дні, їхня кількість доходила до 9000. Порівняно з минулим кварталом, найбільше зросла кількість вакансій для ейчарів та рекрутерів, а також для девопсів і дата-спеціалістів. Для розробників, навпаки, знизилась.

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