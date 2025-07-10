Конкуренція в ІТ: категорії з найбільшою кількістю відгуків — Finance.ua
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Конкуренція в ІТ: категорії з найбільшою кількістю відгуків

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Конкуренція в ІТ: категорії з найбільшою кількістю відгуків
Конкуренція в ІТ: категорії з найбільшою кількістю відгуків
У квітні та травні кількість ІТ-наймів знизилась, але в червні знову зросла і перевищила минулорічні показники. Загалом за другий квартал кількість наймів зменшилась на 10% рік до року.
Про це свідчить квартальний звіт Djinni.
Кандидатів без досвіду серед найнятих — менше 11% (торік було 13%). З досвідом 7+ років — 21%.

Топ-5 категорій найнятих кандидатів у другому кварталі:

  • JavaScript — 11% (торік було 10,2%);
  • QA — 7,5% (було 6,9%);
  • Design — 6,2%;
  • Python — 5,1% (було 3,5%);
  • Marketing — 4,75% (торік було 6,3%).
Графік: blog.djinni.co/
Графік: blog.djinni.co/

Відгуки на вакансії

У середньому одна вакансія отримує 16 відгуків на місяць. Цей показник стабільний із лютого. Відгуків на вакансії для початківців меншає, а для senior більшає.
Конкуренція у вакансіях без досвіду все ще найвища, але вона знизилась з 24 відгуків в березні до 20 в червні. Тоді як на вакансії з вимогою досвіду 5+ років зараз відгукуються 14 кандидатів за місяць в середньому (в березні було 12.5).
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Значно більше, ніж вимоги до досвіду на конкуренцію впливає категорія.
Топ-5 категорій за кількістю відгуків на вакансію:
  • JavaScript — 57 (майже без змін за рік);
  • QA — 39 (було 58);
  • Design — 31 (було 39);
  • Project Manager — 27 (було 22);
  • Java — 26 (було 29).
Графік: blog.djinni.co/
Графік: blog.djinni.co/
Графік: blog.djinni.co/
Графік: blog.djinni.co/
Графік: blog.djinni.co/
Графік: blog.djinni.co/
Порівняно з минулим роком зросла кількість відгуків на вакансії у Fullstack (20 проти 14 рік тому) та DevOps (15 проти 12). А от у категорії Recruiter — зменшилась удвічі (з 16 до 9).
Серед вакансій для розробників, вакансії С++ все ще отримують найменше відгуків. Також менше 7 відгуків за місяць отримують вакансії Security, Marketing, Lead і Data Engineer.
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Нагадаємо, у другому кварталі 2025 року середня кількість вакансій на Djinni зросла до 8150. Це найвищий показник за останні півтора року. У червні, у будні дні, їхня кількість доходила до 9000. Порівняно з минулим кварталом, найбільше зросла кількість вакансій для ейчарів та рекрутерів, а також для девопсів і дата-спеціалістів. Для розробників, навпаки, знизилась.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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