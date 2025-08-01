Что изменится с 1 августа для украинцев — Finance.ua

Что изменится с 1 августа для украинцев Сегодня 08:00 — Личные финансы

Что изменится с 1 августа для украинцев

С 1 августа украинцев ждет ряд изменений, касающихся разных сфер: ФЛП, финансов и банкинга и даже покупки билетов на поезда.

Открытый банкинг

В Украине до 1 августа 2025 года должен заработать открытый банкинг, предусмотренный законом «О платежных услугах», введенный в действие 1 августа этого года. Этот закон сделал возможной имплементацию в Украине концепции открытого банкинга, что позволит финучреждениям предложить пользователям финансовых услуг множество новых возможностей.

Открытый банкинг предусматривает безопасный и структурированный обмен данными между поставщиками платежных услуг через специализированные интерфейсы (АРИ), которые передаются исключительно с пользовательского соглашения с целью получения сведений со счета пользователя (баланс, история операций) и инициирования платежной операции.

С 1 августа в Украине заработают новые требования к страхованию ответственности для компаний, которые предоставляют нефинансовые платежные услуги. Речь идет о сервисах, инициирующих платеж или предоставляющих доступ к информации со счетов.

В частности, установлены особенности заключения договоров страхования ответственности поставщиков нефинансовых платежных услуг в зависимости от вида нефинансовой платежной услуги, условия такого страхования относительно срока действия страхового покрытия, страховых случаев, расширенного периода предоставления требований третьими лицами, условий и сроков осуществления страховой выплаты.

Штрафы для ФЛП

С 1 августа завершается переходный период со сниженными штрафами за нарушение кассовой дисциплины для предпринимателей. Теперь штрафы будут составлять:

100% стоимости товара или услуги за первое нарушение;

150% - за каждое последующее.

Под штрафы подпадают нарушения, связанные с непроведением расчетов через РРО/ПРРО, не выдачей чеков или ошибками в фискальных документах.

Тарифы на газ в августе

Украинские поставщики газа обнародовали ценники на август. Годовые базовые предложения прогнозируемо не изменились. А вот месячная, рыночная цена снизилась на 3,5 грн.

На рынке поставок природного газа бытовым потребителям, по данным ГазПравды, по-прежнему присутствует 9 поставщиков, 5 из которых предлагают и месячные (рыночные), и годовые тарифы.

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Годовые предложения колеблются от 7,79 до 9,99 грн. за кубометр. Напомним, именно они базовые. Поэтому самовольно переводить потребителей с годовых на месячные тарифы компании не имеют права.

Продление отсрочки после 7 августа

Если отсрочка предоставлена через Резерв+, то она продлевается автоматически. Если отсрочка предоставлена комиссией при ТЦК и СП, то для продления отсрочки не требуется дополнительных действий (кроме ученых и преподавателей), но есть целый алгоритм действий ТЦК по принятию решения.

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Выплата ко Дню Независимости Украины

Некоторые украинцы смогут получить единовременное пособие ко Дню Независимости — сумма выплат составляет от 450 до 3100 гривен. В 2025 году механизм проведения выплаты единовременного пособия ко Дню Независимости Украины такой же, как и в прошлом.

Размер пособия составляет от 450 до 3100 грн и зависит от статуса получателя.

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Лица с инвалидностью в результате войны I группы получат по 3100 грн, ІІ группы — 2900 грн, ІІІ — 2700 грн. Участники боевых действий и пострадавшие во время Революции Достоинства — по 1000 грн.

Билеты на поезд через «Дію»

«Укрзализныця» с 1 августа в тестовом режиме вводит верификацию через «Дія.Підпис» для ряда популярных поездов.

«Продолжаем использовать все способы, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов. Следовательно, с 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через «Дія.Підпис», — говорят в УЗ.

В УЗ отметили, что новые правила не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих. Защитники и защитницы могут бронировать и покупать такие билеты через специальный сервис «Укрзализныци» и через «Армия+».

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