Какими будут цены на газ в августе (инфографика) — Finance.ua

Какими будут цены на газ в августе (инфографика) Сегодня 15:03 — Энергетика

Какими будут цены на газ в августе (инфографика)

Поставщики газа обнародовали ценники на август. Годовые базовые предложения прогнозируемо не изменились. Месячная, рыночная цена снизилась на 3,5 грн.

Об этом пишет Газправда

Месячные ценники в августе колеблются от 8,46 до 27 грн за кубометр.

Сколько поставщиков

На рынке поставок природного газа бытовым потребителям, по данным ГазПравды, по-прежнему присутствует 9 поставщиков, 5 из которых предлагают и месячные (рыночные), и годовые тарифы.

Годовые предложения колеблются от 7,79 до 9,99 грн. за кубометр. Напомним, именно они базовые. Поэтому самовольно переводить потребителей с годовых на месячные тарифы компании не имеют права.

В то же время, более 98% бытовых потребителей газа (а это более 12 миллионов домохозяйств) являются клиентами Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» с ценой 7,96 грн за кубометр. Годовая цена от Нафтогаза действует до 30 апреля 2026 года включительно.

Ранее по результатам аукциона на платформе RBP на август 2025 г. забронировано 20% пропускной способности Трансбалканского газового маршрута. Появилась возможность импортировать газ в Украину по Трансбалканскому маршруту через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову.

Благодаря новому совместному продукту бронирования мощностей, инициированному Минэнерго и ОГТСУ, стоимость транспортировки по этому коридору уменьшилась на 25%, открывая новые возможности для диверсификации поставок и использования украинских подземных хранилищ газа.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.