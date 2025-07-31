Какими будут цены на газ в августе (инфографика) — Finance.ua

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Какими будут цены на газ в августе (инфографика)

Энергетика
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Какими будут цены на газ в августе (инфографика)
Какими будут цены на газ в августе (инфографика)
Поставщики газа обнародовали ценники на август. Годовые базовые предложения прогнозируемо не изменились. Месячная, рыночная цена снизилась на 3,5 грн.
Об этом пишет Газправда.
Какими будут цены на газ в августе (инфографика)
Месячные ценники в августе колеблются от 8,46 до 27 грн за кубометр.

Сколько поставщиков

На рынке поставок природного газа бытовым потребителям, по данным ГазПравды, по-прежнему присутствует 9 поставщиков, 5 из которых предлагают и месячные (рыночные), и годовые тарифы.
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Годовые предложения колеблются от 7,79 до 9,99 грн. за кубометр. Напомним, именно они базовые. Поэтому самовольно переводить потребителей с годовых на месячные тарифы компании не имеют права.
В то же время, более 98% бытовых потребителей газа (а это более 12 миллионов домохозяйств) являются клиентами Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» с ценой 7,96 грн за кубометр. Годовая цена от Нафтогаза действует до 30 апреля 2026 года включительно.
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Ранее по результатам аукциона на платформе RBP на август 2025 г. забронировано 20% пропускной способности Трансбалканского газового маршрута. Появилась возможность импортировать газ в Украину по Трансбалканскому маршруту через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову.
Благодаря новому совместному продукту бронирования мощностей, инициированному Минэнерго и ОГТСУ, стоимость транспортировки по этому коридору уменьшилась на 25%, открывая новые возможности для диверсификации поставок и использования украинских подземных хранилищ газа.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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