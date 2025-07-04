НБУ затвердив порядок страхування для учасників відкритого банкінгу — Finance.ua

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НБУ затвердив порядок страхування для учасників відкритого банкінгу

Страхування
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НБУ затвердив порядок страхування для учасників відкритого банкінгу
НБУ затвердив порядок страхування для учасників відкритого банкінгу
З 1 серпня в Україні запрацюють нові вимоги до страхування відповідальності для компаній, які надають нефінансові платіжні послуги. Йдеться про сервіси, що ініціюють платіж або надають доступ до інформації з рахунків.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
«Національний банк України визначив порядок страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг перед користувачами та надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», — сказано в повідомленні.
Вимоги встановили для:
  • надавачів платіжних послуг з надання відомостей з рахунків (Account Information Service Provider — AISP);
  • надавачів платіжних послуг з ініціювання платіжної операції (Payment Initiation Service Provider — PISP).
Компанії зможуть офіційно працювати в Україні з 1 серпня 2025 року відповідно до закону «Про платіжні послуги».
Зокрема, встановлено особливості укладення договорів страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг залежно від виду нефінансової платіжної послуги, умови такого страхування щодо строку дії страхового покриття, страхових випадків, розширеного періоду подання вимог третіми особами, умов та строків здійснення страхової виплати.
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Крім того, імплементовані положення Директиви (ЄС) 2015/2366 про платіжні послуги (PSD2) щодо визначення розміру мінімальної страхової суми за договором страхування. Відповідні норми наберуть чинності з 01 січня 2027 року.
Національний банк запроваджує перехідний період для адаптації компаній. Так, з 1 серпня 2025 року мінімальний розмір страхової суми для одного виду нефінансових платіжних послуг становитиме 30 тисяч євро, для двох видів — 50 тисяч євро, а далі передбачене покрокове підвищення до рівня згідно з нормами ЄС з 1 січня 2027 року.
У межах перехідного періоду передбачено можливість визначати франшизу в умовах договору страхування.
За матеріалами:
Finance.ua
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