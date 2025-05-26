Выплаты ко Дню Независимости: нужно ли подать заявление — Finance.ua

Выплаты ко Дню Независимости: нужно ли подать заявление
Некоторые украинцы смогут получить единовременное пособие ко Дню Независимости — сумма выплат составляет от 450 до 3100 гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного Фонда Украины.
В 2025 году механизм проведения выплаты единовременного пособия ко Дню Независимости Украины такой же, как и в прошлом году.
- Пенсионерам, имеющим право на такую выплату, пособие будет выплачено в августе вместе с пенсией.
Для проведения такой выплаты пенсионерам дополнительно обращаться не нужно.
- Ветеранам войны, которые проходят службу/работают и не являются пенсионерами, средства будут направлены на счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу/работают, на основании поданных работодателями заявок.
Если вы не пенсионер и проходите службу/работаете, то убедитесь, что у работодателя имеются документы о вашей принадлежности к ветеранам войны.
- Тем, кто имеет право на выплату, не является пенсионером и не проходит службу/не работает, для получения пособия следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.
В заявлении (произвольной формы) указываются реквизиты документов, подтверждающих личность; номер банковского счета для получения выплаты; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии) и реквизиты удостоверения лица, дающего право на получение денежной выплаты.
К заявлению прилагаются:
- копия паспорта гражданина или временного удостоверения гражданина Украины (при личном обращении предъявляются оригиналы);
- копия удостоверения, подтверждающая соответствующий статус лица (при личном обращении — оригиналы).
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Заявления на разовую выплату подаются до 1 августа текущего года. Если подать заявление в указанный срок отсутствует, это можно сделать до 1 октября 2025 года.
Подать заявление на выплату можно одним из способов:
- лично, обратившись в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в центр предоставления административных услуг по задекларированному / зарегистрированному месту жительства (пребывания);
- по почте — по адресу территориального органа Пенсионного фонда Украины;
- онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, с наложением квалифицированной электронной подписи.
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