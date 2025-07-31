«Дія.Картка»: в «Дії» рассказали, как будет работать новый инструмент для соцвыплат — Finance.ua

«Дія.Картка»: в «Дії» рассказали, как будет работать новый инструмент для соцвыплат Сегодня 11:02 — Личные финансы

«Дія.Картка»: в «Дії» рассказали, как будет работать новый инструмент для соцвыплат

Кабинет министров 30 июля официально поддержал запуск единой карты для всех социальных выплат — «Дія.Карту». Как рассказали в пресс-службе «Дія», мультисчетная карта станет ключом к нескольким банковским счетам, упрощая зачисление и пользование денежными средствами.

«С Дія. Картой вы легко разделите финансы: на ней будет текущий счет для нецелевых средств (по безработице, пенсии и т. п. ) и специальные для целевых», — сказано в сообщении.

Открыть Дія. Карту можно будет в банке через приложение Дія. О запуске услуги уведомят особо. Услуга будет доступна всем совершеннолетним гражданам Украины, имеющим налоговый номер (РНУКНП).

Что позволяет Дія. Картка

После запуска карты пользователи смогут:

рассчитываться за товары и услуги смешанным способом одновременно использовать государственные выплаты и собственные средства;

пополнять счет, переводить средства и снимать наличные деньги с текущего счета;

тратить деньги с текущего счета за границей;

получить как цифровую, так и пластиковую версию карты.

Для каких выплат будет использоваться

На счета Дія. Карты планируют зачислять выплаты в рамках таких программ:

єКнига;

Ветеранский спорт;

єМалятко;

Пакет школьника;

ежемесячное пособие для ВПЛ;

пособие по безработице;

выплаты за вклады в военные облигации;

пособие от международных организаций;

выплата пенсий;

возврат вкладов.

В то же время, для программ «Национальный кешбэк» и «єВідновлення» предусмотрено открытие отдельного счета.

Как добавили в Министерстве цифровой трансформации Украины, специальные Дія.Карты. Карты созданы для использования денег только на определенные цели по программам государственной помощи. С конкретного спецсчета средства при расчетах будут сниматься по 4-значному коду категории продавца (MCC-код — Merchant Category Code).

«Вы сможете свободно пользоваться средствами из общего счета на Дія. Карте: пополнять, переводить деньги на другие счета или снимать наличные деньги. Средства на Дія. Карте можно будет израсходовать „под ноль“. Если цена товара или услуга превышает остаток пособия, Дія. Карта автоматически добавит нужную сумму из личных средств благодаря смешанной оплате», — отметили в Минцифре.

Например, издание в книжном магазине стоит 1 000 грн, а на счету по программе єКнига у вас — 908 грн. Благодаря смешанной оплате 908 грн спишутся со счета программы, а остальные — 92 грн с общего личного счета на Дія.Карте.

Напомним, правительство разрабатывает широкий пакет помощи семьям с детьми, включающий медицинскую, социальную и образовательную составляющие. Так, вскоре в Украине появится новая единовременная денежная выплата в сумме 5000 грн для семей, чьи дети отправляются в первый класс в оффлайн-формате. Программу назвали « Пакет школьника ».

Выплата будет предоставляться родителю первоклассника на банковскую карту со специальным режимом использования.

В 2025 году в первый класс пойдут 240 тысяч детей. Следовательно, выплаты обойдутся государству более чем в 1,2 миллиарда гривен.

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