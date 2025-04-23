Как получить задолженность по пенсии военного пенсионера без суда — Finance.ua
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Как получить задолженность по пенсии военного пенсионера без суда

Личные финансы
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Как получить задолженность по пенсии военного пенсионера без суда
Как получить задолженность по пенсии военного пенсионера без суда
Как известно, в Украине изменились правила для выплаты задолженности по пенсии военным пенсионерам. Это может оказаться возможностью получить деньги без суда.
Долги по пенсии военным получить нереально
Условная ситуация: военный пенсионер через суд достиг перерасчета пенсии, но не успел при жизни получить эту задолженность. Как взыскать задолженность с Пенсионного фонда в таком случае? Ранее родственники, проживавшие с пенсионером на момент смерти, могли обратиться в фонд только в течение шести месяцев после смерти с заявлением о выплате задолженности.
Как показывает практика, до декабря две тысячи двадцать четвертого года Пенсионный фонд почти всегда отказывал родственникам умерших пенсионеров. Мол, нет законных оснований, обращайтесь в суд. И люди обращались. Мы вели много таких дел и, конечно, помогали добиться справедливости.
Как взыскать долг с Пенсионного фонда без суда
Недавно произошло то, на что даже адвокаты с опытом не рассчитывали. В ноябре прошлого года адвокаты обратились в Пенсионный фонд от имени одной клиентки, и… в декабре получили совсем другой ответ.
Что там написано? Что вопрос о выплате задолженности военной пенсии можно решить без суда. Нужно только обратиться в Пенсионный фонд с оригиналами документов, и, цитирую, «суммы недополученных пенсий будут переведены в добровольном порядке».
Это значит, что теперь выплата задолженности по пенсии может производиться без лишней бюрократии и судебной тяжбы. Поэтому, если вы или ваши близкие оказались в подобной ситуации, не теряйте времени!
Что делать? Пошаговая инструкция
Во-первых: соберите подлинники документов, подтверждающих ваши родственные связи с умершим, а также совместное проживание на момент смерти человека.
Во-вторых: немедленно обратитесь в Пенсионный фонд. Сделать это нужно в течение шести месяцев с момента смерти пенсионера. Подайте заявление о переводе задолженности. Вас поставят в очередь.
В-третьих: ждите выплат. Фонд обещает переводить деньги добровольно.
А что делать, если пропустили шестимесячный срок, и Пенсионный фонд не выплачивает задолженность? Или если пенсионер завещал деньги наследникам, которые с ним не проживали? Как получить задолженность по пенсии в данной ситуации?
Придется обращаться в суд с исковым заявлением о взыскании с Пенсионного фонда недополученных сумм пенсии в пользу наследников. Это более сложный путь, но у компании «Мережа права» есть большой опыт в таких делах. Всегда готовы помочь вам.
По материалам:
Українські Новини
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