Вакансии с бронированием от мобилизации: кого ищут работодатели — Finance.ua

Вакансии с бронированием от мобилизации: кого ищут работодатели Сегодня 13:04 — Личные финансы

Вакансии с бронированием от мобилизации: кого ищут работодатели

Лидер по количеству предложений по бронированию в Украине — производственная отрасль. Вакансии с этой же опцией для строителей, водителей, фармацевтов, продавцов, кассиров. Однако для оформления отсрочки от мобилизации своим работникам предприятие должно соответствовать требованиям критичности, в частности, относительно уровня зарплаты.

Где больше всего предлагают работы с бронированием

Во время полномасштабной войны украинский рынок труда столкнулся с кадровым кризисом из-за миграции населения и мобилизации мужчин в ряды Сил обороны. Чтобы сохранить производственные мощности предприятий критической инфраструктуры и компаний, важных для функционирования экономики, правительство ввело бронирование от призыва.

По данным порталов поиска работы Work.ua и robota.ua, больше всего вакансий с бронированием от мобилизации предлагают в производственной отрасли.

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Работодатели ищут инженеров-механиков, инженеров-электриков, представителей рабочих специальностей (газосварщиков, слесарей, машинистов, токарей и т. п. ).

Также много вакансий в строительной сфере: арматурщики, каменщики, дорожные рабочие, машинисты кранов, прорабы.

Востребованы водители, комплектующие, грузчики. Отсрочку от призыва работникам предлагают почтовые операторы, АЗК и торговые сети.

Вакансии и зарплаты

Кадровые порталы Украины размещают вакансии с бронированием в специальных разделах и маркируют специальной отметкой.

На Work.ua из 6690 предложений работы с отметкой «бронирование» более 2 тысяч — вакансии из категории «Рабочие специальности, производство». Средняя зарплата в этой области — 24 тыс. грн.

К примеру, предприятие по изготовлению газовых счетчиков ищет комплектовщика на производство. Рассматривают кандидатов с профессионально-техническим образованием и знанием электроники. В обязанности будет входить сбор и калибровка бытовых счетчиков газа, проведение подготовительных работ к поверке находившихся в эксплуатации счетчиков. Предлагаемая зарплата — от 25 до 40 тыс. грн.

Промышленное предприятие в Днепре ищет резчика труб и заготовок. Предлагают зарплату 15−23 тыс. грн, частичное медицинское страхование и компенсацию расходов в столовой, бесплатный транспорт.

Возможность бронирования от мобилизации указывается для оператора-кассира АЗК. В вакансии отмечено, что предприятие признано критически важным, поэтому предоставляет отсрочку для работников. В обязанности будет входить консультирование клиентов, продажа топлива, товаров кафе и магазина, расчет клиентов на кассе. Желателен опыт работы, обязательно наличие военно-учетного документа. Зарплата — 21 тыс. грн.

Сеть аптек ищет заведующего, фармацевта в аптеку в Одессе. Работникам предоставляют бронирование. Среди требований фармацевтическое, медицинское образование, также рассматривают с образованием в направлении химии, биологии, готовы взять студента. Зарплата от 20 тыс. грн плюс бонусы.

По вакансии курьера на пикап почтовой компании в Киеве указывают возможность оформления бронирования от мобилизации. Требования к кандидату: наличие водительского удостоверения категории В, безаварийный стаж вождения автомобиля и соответствующий опыт работы от 3 лет, хорошее знание города и мест парковки. Зарплата — 23−25 ​​тыс. грн.

Сеть супермаркетов ищет обвальщика мяса в магазин в Луцке. В обязанности будет входить обработка мяса и полуфабрикатов. По вакансии указана опция бронирования сотрудников. Предлагают стабильную зарплату, тренинги и обучения, скидки на продукцию собственного производства.

Какие предприятия могут бронировать работников

Во время проведения всеобщей мобилизации в Украине ряд предприятий могут бронировать своих военнообязанных сотрудников от призыва.

Бронь предусматривается для сотрудников предприятий, компаний, учреждений или организаций, которые обеспечивают потребности ВСУ, критически важны для обеспечения жизнедеятельности населения и функционирования экономики.

Для получения статуса «критического» предприятия проходят проверку соответствия перечню критериев.

В частности, средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника не может быть менее 20 тыс. грн; у предприятия не должно быть долгов по уплате налогов и ЕСВ. Также может оцениваться уровень уплаты налогов предприятием за год, валютные поступления, стратегическое значение для экономики и безопасности государства, важность отдельной отрасли экономики или территориальной общины.

Оформление бронирования работников производится на портале «Дія».

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