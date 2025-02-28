Правительство внесло изменения в порядок бронирования военнообязанных — Finance.ua

Правительство внесло изменения в порядок бронирования военнообязанных
Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок бронирования военнообязанных и определение критически важных предприятий.
Об этом заявил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Нововведения касаются учета мобилизованных работников после 18 мая 2024 года, отмена 72-часовой проверки для государственных органов при бронировании, сокращение срока аннулирования отсрочки до 5 дней, а также уточнение критериев определения предприятий критически важными.
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Основные нововведения в порядке бронирования военнообязанных:
- учет мобилизованных работников — в общее количество лиц, подлежащих бронированию, будут включать работников, призванных на службу после 18.05.2024;
- отмена 72-часовой проверки — государственные органы больше не обязаны проводить проверку данных о работниках при бронировании;
- сокращение срока аннулирования отсрочки — срок отмены отсрочки для работников предприятий, учреждений и организаций уменьшен до 5 дней;
- обновление критерия средней зарплаты — для определения предприятий критически важными будет применяться месячный период расчета средней заработной платы;
- электронное взаимодействие реестров — Пенсионному фонду и Минцифры поручено обеспечить интеграцию реестров для автоматической проверки соответствия зарплатных критериев военнообязанных.
Напомним, в Украине во время военного положения и мобилизации право на отсрочку имеют несколько категорий граждан. Она может предоставляться по причинам состояния здоровья, семейным обстоятельствам, профессиональной деятельности или обучению.
Список оснований и условия получения определяются законами и постановлениями правительства. Для оформления отсрочки необходимо подать соответствующие документы в территориальный центр комплектования.
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