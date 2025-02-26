Украинцы за границей смогут получить бронь от мобилизации дистанционно: как будет работать — Finance.ua
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Украинцы за границей смогут получить бронь от мобилизации дистанционно: как будет работать

Казна и Политика
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Украинцы за границей смогут получить бронь от мобилизации дистанционно: как будет работать
Украинцы за границей смогут получить бронь от мобилизации дистанционно: как будет работать
Находящиеся в других странах Украинцы смогут получить бронь от мобилизации с последующим трудоустройством в Украине в специальных зарубежных центрах.
Об этом сообщил министр национального единства Алексей Чернышев на мероприятии УП «Война 2025. Оружие, люди, деньги».
По его словам, сейчас в странах наибольшего пребывания украинцев создаются так называемые Unity Hub — центры, которые позволят в будущем приобщать граждан к рынку труда в Украине из-за рубежа.
«Наша задача такова, чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел такой статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизуют», — комментируя вопросы проблемы бронирования украинцев из-за границы, которые могут быть привлечены для работы в оборонной отрасли.
Именно для этого будут созданы такие зарубежные центры. Они будут предлагать украинцам определенный перечень услуг, в том числе трудоустройство и бронирование, если оно предусмотрено.
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Чернышев добавил, что получить бронь от мобилизации может любой украинец, если это предусмотрено в определенной сфере трудоустройства.
Также Чернышев считает, что после того, как в Украине станет безопасно, в нее вернется 30% тех, кто ее покинул после начала полномасштабного вторжения рф.
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«После того как Украина примет меры безопасности, когда безопасность в стране станет стабильной, мы ожидаем, что 30% украинцев вернутся, что они очень серьезно рассмотрят возвращение», — сказал он, но отметил, что «мы четко понимаем», что значительная часть людей уже не вернется.
Министр отметил, что сейчас правительство разрабатывает некоторые практические модели, которые будут поощрять возвращение украинцев.
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«Мы рассчитываем, что это произойдет в этом году», — отметил Чернышев, говоря о появлении таких мотивационных моделей.
В целом, по утверждению Чернышева, Украина ежегодно теряет 300 тысяч человек по причинам, не связанным с войной. А для послевоенного восстановления и удвоения ВВП Украины за 10 лет нужно будет привлечь от 3,1 до 4,2 млн репатриантов и иммигрантов.

Справка Finance.ua:

  • недавно президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о бронировании военнообязанных работников коммунальных предприятий, обеспечивающих теплоснабжение, водоснабжение и управление бытовыми отходами;
  • министр энергетики Герман Галущенко выразил мнение, что в Украине эффективно работает бронирование работников энергетики.
По материалам:
Економічна Правда
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