Украинцы за границей смогут получить бронь от мобилизации дистанционно: как будет работать — Finance.ua

Украинцы за границей смогут получить бронь от мобилизации дистанционно: как будет работать Сегодня 11:04 — Казна и Политика

Украинцы за границей смогут получить бронь от мобилизации дистанционно: как будет работать

Находящиеся в других странах Украинцы смогут получить бронь от мобилизации с последующим трудоустройством в Украине в специальных зарубежных центрах.

Об этом сообщил министр национального единства Алексей Чернышев на мероприятии УП «Война 2025. Оружие, люди, деньги».

По его словам, сейчас в странах наибольшего пребывания украинцев создаются так называемые Unity Hub — центры, которые позволят в будущем приобщать граждан к рынку труда в Украине из-за рубежа.

«Наша задача такова, чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел такой статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизуют», — комментируя вопросы проблемы бронирования украинцев из-за границы, которые могут быть привлечены для работы в оборонной отрасли.

Именно для этого будут созданы такие зарубежные центры. Они будут предлагать украинцам определенный перечень услуг, в том числе трудоустройство и бронирование, если оно предусмотрено.

Чернышев добавил, что получить бронь от мобилизации может любой украинец, если это предусмотрено в определенной сфере трудоустройства.

Также Чернышев считает, что после того, как в Украине станет безопасно, в нее вернется 30% тех, кто ее покинул после начала полномасштабного вторжения рф.

«После того как Украина примет меры безопасности, когда безопасность в стране станет стабильной, мы ожидаем, что 30% украинцев вернутся, что они очень серьезно рассмотрят возвращение», — сказал он, но отметил, что «мы четко понимаем», что значительная часть людей уже не вернется.

Министр отметил, что сейчас правительство разрабатывает некоторые практические модели, которые будут поощрять возвращение украинцев.

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«Мы рассчитываем, что это произойдет в этом году», — отметил Чернышев, говоря о появлении таких мотивационных моделей.

В целом, по утверждению Чернышева, Украина ежегодно теряет 300 тысяч человек по причинам, не связанным с войной. А для послевоенного восстановления и удвоения ВВП Украины за 10 лет нужно будет привлечь от 3,1 до 4,2 млн репатриантов и иммигрантов.

Справка Finance.ua:

недавно президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о бронировании военнообязанных работников коммунальных предприятий, обеспечивающих теплоснабжение, водоснабжение и управление бытовыми отходами;

министр энергетики Герман Галущенко выразил мнение, что в Украине эффективно работает бронирование работников энергетики.

Економічна Правда По материалам:

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