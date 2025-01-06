Украина не будет принудительно возвращать граждан из-за границы — Чернишев — Finance.ua
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Украина не будет принудительно возвращать граждан из-за границы — Чернишев

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Украина не будет принудительно возвращать граждан из-за границы — Чернишев
Украина не будет принудительно возвращать граждан из-за границы — Чернишев
Украинцев из-за границы не будут возвращать на родину с использованием принудительных мер, возвращение будет исключительно добровольным.
Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев в комментарии телеканалу «1+1» 4 января.
По оценкам Чернышева, за рубежом находятся 20−25 млн украинцев, а в Украине — примерно 32 млн.
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«Это большая, мощная нация, которая сегодня вынужденно частично находится за рубежом, и мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Я хотел бы отметить, что возвращение исключительно добровольное, никаких принудительных мер не будет», — отметил Чернышев.
Он добавил, что Украина также будет рада успеху украинцев за рубежом, если они находят там место для себя и своих семей.
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Вице-премьер-министр анонсировал создание Агентства национального единства и открытие хабов в разных странах для поддержания связи с украинцами за рубежом.
Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не просила у стран Запада заставлять возвращаться граждан, выехавших за границу от войны. По мнению президента, множество людей хотят вернуться, и они это сделают, когда закончится война и прекратят летать ракеты.
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По материалам:
Forbes.ua
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