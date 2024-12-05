Сколько молодых украинцев хотели бы выехать за границу (опрос, инфографика) — Finance.ua
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Сколько молодых украинцев хотели бы выехать за границу (опрос, инфографика)

Казна и Политика
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Сколько молодых украинцев хотели бы выехать за границу (опрос, инфографика)
Сколько молодых украинцев хотели бы выехать за границу (опрос, инфографика)
32% украинцев в возрасте от 16 до 35 лет хотели бы уехать проживать за границу, если бы имели такую ​​возможность. Но 45% - не хотели бы.
Об этом сообщается в опросе Социологической группы «Рейтинг».

Кто хочет уехать

Чаще уехать хотят люди из восточных регионов, маленьких городов, ВПЛ, мужчины, молодежь в возрасте 22−25 лет, студенты.
Сколько молодых украинцев хотели бы выехать за границу (опрос, инфографика)

Мотивы выезда

Безопасность, возможность больше зарабатывать, а также возможности для ребенка — основные мотивы выезда. Также относительно важны лучшие условия проживания, возможности путешествовать.
Сколько молодых украинцев хотели бы выехать за границу (опрос, инфографика)

Причины

Проблема миграции из сельской местности связана с экономическими факторами: жители сел, желающие уехать за границу, чаще объясняют это возможностью больше зарабатывать и лучшими перспективами трудоустройства за границей.
Сколько молодых украинцев хотели бы выехать за границу (опрос, инфографика)
Для молодых людей в возрасте 16−21 мотивами переезда чаще служат поиск лучших условий проживания, самореализации, перспектив работы и качественного образования.

Справка Finance.ua:

Мы недавно писали, что Европейские страны сталкиваются со следующими вызовами, влияющими на их пенсионные системы:
  • Старение населения. Доля людей старше 65 лет в странах ЕС к 2050 году достигнет 30% общей численности населения.
  • Снижение рождаемости. Меньшее количество работающей молодежи означает меньше взносов в пенсионные фонды.
  • Рост продолжительности жизни. В среднем европейцы живут на 5−10 лет дольше, чем в 1970-х годах.
Чтобы решить эти проблемы, страны проводят несколько реформ:
  1. Повышение пенсионного возраста. Вместо традиционного выхода на пенсию в 60−65 лет, все чаще устанавливается предел 67 или даже 70 лет.
  2. Введение накопительных систем. Гражданам предлагают самостоятельно создавать пенсионные сбережения через частные счета.
  3. Стимулирование более позднего выхода на пенсию. Например, через финансовые бонусы за продолжение работы после достижения пенсионного возраста.

Медицинское (туристическое) страхование за границу

По материалам:
Finance.ua
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