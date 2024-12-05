Сколько молодых украинцев хотели бы выехать за границу (опрос, инфографика) — Finance.ua

Сколько молодых украинцев хотели бы выехать за границу (опрос, инфографика)
32% украинцев в возрасте от 16 до 35 лет хотели бы уехать проживать за границу, если бы имели такую возможность. Но 45% - не хотели бы.
Об этом сообщается в опросе Социологической группы «Рейтинг».
Кто хочет уехать
Чаще уехать хотят люди из восточных регионов, маленьких городов, ВПЛ, мужчины, молодежь в возрасте 22−25 лет, студенты.
Мотивы выезда
Безопасность, возможность больше зарабатывать, а также возможности для ребенка — основные мотивы выезда. Также относительно важны лучшие условия проживания, возможности путешествовать.
Причины
Проблема миграции из сельской местности связана с экономическими факторами: жители сел, желающие уехать за границу, чаще объясняют это возможностью больше зарабатывать и лучшими перспективами трудоустройства за границей.
Для молодых людей в возрасте 16−21 мотивами переезда чаще служат поиск лучших условий проживания, самореализации, перспектив работы и качественного образования.
Справка Finance.ua:
Мы недавно писали, что Европейские страны сталкиваются со следующими вызовами, влияющими на их пенсионные системы:
- Старение населения. Доля людей старше 65 лет в странах ЕС к 2050 году достигнет 30% общей численности населения.
- Снижение рождаемости. Меньшее количество работающей молодежи означает меньше взносов в пенсионные фонды.
- Рост продолжительности жизни. В среднем европейцы живут на 5−10 лет дольше, чем в 1970-х годах.
Чтобы решить эти проблемы, страны проводят несколько реформ:
- Повышение пенсионного возраста. Вместо традиционного выхода на пенсию в 60−65 лет, все чаще устанавливается предел 67 или даже 70 лет.
- Введение накопительных систем. Гражданам предлагают самостоятельно создавать пенсионные сбережения через частные счета.
- Стимулирование более позднего выхода на пенсию. Например, через финансовые бонусы за продолжение работы после достижения пенсионного возраста.
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