Зеленский обсудил с МВФ новую программу финансовой помощи — Finance.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристиной Георгиевой.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Проинформировал о нашей с партнерами работе о скорейшем окончании войны, о разговоре с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами и о наших следующих шагах. Делаем все возможное, чтобы достичь достойного и длительного мира уже в этом году», — рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для Украины важно было услышать, что МВФ видит: несмотря на войну, Украина выполняет все обязательства и внедряет реформы.

Зеленский и Георгиева также обсудили новую программу финансовой помощи, которая укрепит украинцев и сейчас, и в послевоенное время.

«Мы готовы быстро делать все необходимые шаги. Правительство уже работает над этим», — добавил глава государства.

Кроме того, во время разговора обсудили дополнительное финансирование украинских военных.

«Различные варианты рассматриваем. Будем вместе искать решения», — отметил Зеленский.

Напомним, Украина предложила три формата предстоящих мирных переговоров. Они должны состояться в ближайшее время на уровне лидеров, и Киев ожидает решительности и открытости диалога со стороны москвы.

У Украины уже есть заверения на 2026−2027 годы на 37,4 млрд долларов финансовой помощи от партнеров.

