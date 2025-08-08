Зеленский обсудил с МВФ новую программу финансовой помощи — Finance.ua

Зеленский обсудил с МВФ новую программу финансовой помощи
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристиной Георгиевой.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Проинформировал о нашей с партнерами работе о скорейшем окончании войны, о разговоре с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами и о наших следующих шагах. Делаем все возможное, чтобы достичь достойного и длительного мира уже в этом году», — рассказал Зеленский.
Он подчеркнул, что для Украины важно было услышать, что МВФ видит: несмотря на войну, Украина выполняет все обязательства и внедряет реформы.
Зеленский и Георгиева также обсудили новую программу финансовой помощи, которая укрепит украинцев и сейчас, и в послевоенное время.
«Мы готовы быстро делать все необходимые шаги. Правительство уже работает над этим», — добавил глава государства.
Кроме того, во время разговора обсудили дополнительное финансирование украинских военных.
«Различные варианты рассматриваем. Будем вместе искать решения», — отметил Зеленский.
Напомним, Украина предложила три формата предстоящих мирных переговоров. Они должны состояться в ближайшее время на уровне лидеров, и Киев ожидает решительности и открытости диалога со стороны москвы.
У Украины уже есть заверения на 2026−2027 годы на 37,4 млрд долларов финансовой помощи от партнеров.
