Зеленский обсудил с МВФ новую программу финансовой помощи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский обсудил с МВФ новую программу финансовой помощи

Казна и Политика
9
Зеленский обсудил с МВФ новую программу финансовой помощи
Зеленский обсудил с МВФ новую программу финансовой помощи
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристиной Георгиевой.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Проинформировал о нашей с партнерами работе о скорейшем окончании войны, о разговоре с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами и о наших следующих шагах. Делаем все возможное, чтобы достичь достойного и длительного мира уже в этом году», — рассказал Зеленский.
Читайте также
Он подчеркнул, что для Украины важно было услышать, что МВФ видит: несмотря на войну, Украина выполняет все обязательства и внедряет реформы.
Зеленский и Георгиева также обсудили новую программу финансовой помощи, которая укрепит украинцев и сейчас, и в послевоенное время.
«Мы готовы быстро делать все необходимые шаги. Правительство уже работает над этим», — добавил глава государства.
Кроме того, во время разговора обсудили дополнительное финансирование украинских военных.
Читайте также
«Различные варианты рассматриваем. Будем вместе искать решения», — отметил Зеленский.
Напомним, Украина предложила три формата предстоящих мирных переговоров. Они должны состояться в ближайшее время на уровне лидеров, и Киев ожидает решительности и открытости диалога со стороны москвы.
У Украины уже есть заверения на 2026−2027 годы на 37,4 млрд долларов финансовой помощи от партнеров.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems