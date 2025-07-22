Война затягивается: Свириденко хочет новую программу с МВФ — Finance.ua

Война затягивается: Свириденко хочет новую программу с МВФ Сегодня 21:30

Украине нужны дополнительные финансы, поскольку конца войны с россией пока не видно. Правительство, вероятнее всего, обратится к МВФ с просьбой утвердить новую программу.

Об этом заявила новый премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Bloomberg.

По ее словам, мировые доноры пока выделили лишь половину из предполагаемых 75 млрд долларов, необходимых для бюджета на следующие два года.

Срок действия кредитной программы МВФ на сумму около 16 млрд долларов истекает в 2027 году, неопределенность относительно продолжительности войны, вероятно, приведет к обсуждению нового плана во время обзора кредитора в следующем месяце.

«Если базовый сценарий предполагает, что война продолжится в следующем году, довольно вероятно, что у нас будет новая программа МВФ», — заявила Свириденко.

Во время августовского визита МВФ будут обсуждать экономические и военные сценарии, «чтобы определить, будет ли новая программа разумной и какие ее возможные параметры», добавила она.

По словам чиновников, знакомых с позицией фонда и Нацбанка Украины, переговоры по новой программе ожидаются в этом году, пишет Bloomberg.

МВФ одобрил текущее кредитование в марте 2023 года, нарушив прецедент, запрещающий предоставлять кредиты находящейся в состоянии войны стране.

Военный бюджет

Кабинет Министров в проекте Бюджетной декларации на 2026−2028 годы определил два сценария развития событий. В случае улучшения ситуации с 2026 года, военные расходы составят 1,8 трлн гривен. Если война продолжится, расходы должны быть увеличены на 750−800 миллиардов гривен.

Минфин уже склоняется к тому, чтобы заложить в проект бюджета сценарий продолжения войны и повышенных расходов.

МВФ в июне обновил базовый сценарий, согласно которому война россии против Украины закончится в конце 2025 года. Следующее обновление сценария ожидалось в декабре.

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