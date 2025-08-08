Возвращение прокурорам системы рангов — законопроект Сегодня 16:20 — Казна и Политика

Группа народных депутатов подала на рассмотрение ВРУ законопроект № 13603, который предусматривает возвращение прокурорам системы рангов, похожей на бывшие классные чины. Ранее, в ходе изменений в законодательство о прокуратуре, классные чины и форменная одежда прокуроров были отменены.

Об этом сообщает «Коммерсант Украинский» со ссылкой на портал Верховной Рады.

О чем идет речь

Авторы законопроекта отмечают, что сейчас важно создать дополнительные стимулы для работы прокуроров, которые будут способствовать повышению результативности их деятельности, улучшению процессуального руководства и более эффективному привлечению виновных к ответственности. Одним из таких мотивационных инструментов депутаты считают введение государственных рангов для работников прокуратуры.

Как сейчас

На сегодняшний день Закон «О прокуратуре» не предусматривает присвоение прокурорам классных чинов, государственных рангов или других специальных званий, которые бы зависели от должности или стажа службы.

Парламентарии подчеркивают, что отсутствие специальных званий ставит прокуроров в неравное положение по сравнению с другими представителями публичной службы. По их словам, действующий закон едва ли не единственный среди нормативных актов, регламентирующих прохождение профессиональной государственной и публичной службы (кроме политических должностей), где отсутствует такой стимул карьерного роста.

Кроме того, авторы документа предлагают закрепление в законе символики прокуратуры и знаков различия прокуроров.

Кто и за что будет присваивать ранги прокурорам

Законопроект предусматривает, что присвоение государственных рангов прокурорам будет осуществлять Генеральный прокурор по закону и специальному Положению. Также Генпрокурор будет вносить представление Президенту о присвоении прокурорам государственных рангов — Государственного советника юстиции 1, 2 и 3 ранга.

Государственные ранги можно считать видом специальных званий. Их будут присваивать при назначении на должность прокурора или после завершения стажировки. Сначала прокурору будет предоставляться самый низкий ранг, а повышение происходит последовательно с учетом стажа, должности и деловых качеств.

Ранги будут сохраняться пожизненно, но в отдельных случаях могут быть понижены или отменены. Эти сведения будут вноситься в Государственный реестр соцстрахования. В случае увольнения Генпрокурора с административной должности по дисциплинарному представлению он будет терять и государственный ранг.

В качестве дисциплинарных взысканий предлагаются:

понижение ранга на одну ступень;

увольнение из органов прокуратуры.

Переходные положения определяют, что соответствие между новыми рангами и классными чинами будет устанавливать Генпрокурор, а соотношение с другими специальными званиями — Кабмин, чтобы в случае перехода с другой службы прокурору могли присвоить эквивалентный ранг.

Пенсии

Законопроект предусматривает, что прокуроры, уволенные в порядке дисциплинарного взыскания с лишением государственного ранга или лишенные его по приговору суда, будут терять право на пенсию по выслугн лет.

Это также касается лиц, осужденных за умышленное преступление с использованием служебного положения или привлеченных к ответственности за коррупционное правонарушение. В таких случаях пенсия будет назначаться на общих основаниях.

