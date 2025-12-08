С начала года крупные плательщики уплатили 123,4 млрд грн НДС Сегодня 16:32 — Казна и Политика

С начала года крупные плательщики уплатили 123,4 млрд грн НДС

С начала текущего года плательщиками Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками в государственный бюджет направлено 123,4 млрд грн налога на добавленную стоимость. Это на 10,5 млрд грн, или на 9,3% больше, чем за 11 месяцев 2024 года.

Об этом пишет ГНС.

В частности, в ноябре поступления по НДС составили 10 млрд гривен. Этот показатель на 16,7%, или на 1,4 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Плательщики продолжают поддерживать наше государство в сложное военное время, добросовестно уплачивая налоги. Благодаря их ответственной гражданской позиции и патриотизму бюджет стабильно получает столь необходимые средства для обороноспособности нашей страны и социальных выплат нашим гражданам.

Напомним, Государственная налоговая служба по состоянию на ноябрь включила 7638 субъектов хозяйствования в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства (так называемого «клуба белого бизнеса»). Список вырос на 489 субъектов хозяйствования, что составляет почти 7% по сравнению с августом текущего года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.