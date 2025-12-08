0 800 307 555
С начала года крупные плательщики уплатили 123,4 млрд грн НДС

Казна и Политика
С начала текущего года плательщиками Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками в государственный бюджет направлено 123,4 млрд грн налога на добавленную стоимость. Это на 10,5 млрд грн, или на 9,3% больше, чем за 11 месяцев 2024 года.
Об этом пишет ГНС.
В частности, в ноябре поступления по НДС составили 10 млрд гривен. Этот показатель на 16,7%, или на 1,4 млрд грн больше, чем в прошлом году.
Плательщики продолжают поддерживать наше государство в сложное военное время, добросовестно уплачивая налоги. Благодаря их ответственной гражданской позиции и патриотизму бюджет стабильно получает столь необходимые средства для обороноспособности нашей страны и социальных выплат нашим гражданам.
Напомним, Государственная налоговая служба по состоянию на ноябрь включила 7638 субъектов хозяйствования в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства (так называемого «клуба белого бизнеса»). Список вырос на 489 субъектов хозяйствования, что составляет почти 7% по сравнению с августом текущего года.
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиНалоги
