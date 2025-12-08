Украина имплементирует опыт НАТО и ЕС в управлении оборонными ресурсами: подписан закон Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Украина имплементирует опыт НАТО и ЕС в управлении оборонными ресурсами: подписан закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 3194-IX (законопроект № 8187), который совершенствует систему управления оборонными ресурсами с учетом опыта НАТО и стран ЕС. Этот документ был направлен на подпись главе государства 4 июля 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные карты документа на сайте парламента.

Закон вводит обновленную систему терминов и предусматривает использование автоматизированных информационных систем управления. Документ также вводит программно-проектный менеджмент как основу для эффективного управления оборонными ресурсами, отвечающую практикам государств-членов НАТО и ЕС.

Законодательные изменения

29 июня 2023 года Верховная Рада приняла законопроект № 8187 в целом. Он предусматривает внесение изменений в Закон Украины «Об обороне Украины», в частности, уточнение основных терминов (ст. 1), расширение полномочий субъектов управления оборонными ресурсами для обеспечения обороноспособности государства и развития способностей сил обороны (ст. 3, 9, 10, 13).

Документ также дополняет закон новым разделом «Управление оборонными ресурсами», в котором определены цели управления, элементы системы и принципы планирования мероприятий в этой сфере.

Одно из ключевых изменений состоит в том, что порядок управления ресурсами в сфере обороны будет формировать правительство. В то же время, управление ресурсами остается одной из основных функций Министерства обороны Украины. Минобороны также будет определять порядок учета и отчетности о наличии и качественном состоянии оборонных ресурсов.

Напомним, в 2023 году Finance.ua со ссылкой Министерство обороны писал , что в ВСУ внедряется автоматизированная система управления оборонными ресурсами на базе System Analysis Program Development (SAP). Это ведущая система в мире в области логистики.

Продукты SAP в оборонном секторе используют 44 страны, в том числе 28 из 31 стран-членов НАТО работают в этой системе. Крупнейшие пользователи — наши партнеры: США, Германия, Нидерланды, Канада, Польша, Австралия.

