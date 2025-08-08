Сколько налогов уплатил IT-сектор в 2024—2025 годах — Finance.ua
Сколько налогов уплатил IT-сектор в 2024—2025 годах

Казна и Политика
11
Сколько налогов уплатил IT-сектор в 2024—2025 годах
В 2024 году и в первом и втором кварталах 2025 года IT-специалисты перечислили в госбюджет более 61 миллиарда гривен налогов.
Об этом сообщает DOU со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

Сколько налогов уплатили в 2025 году

В первом квартале 2025 года айтишники уплатили более 12 миллиардов гривен:
  • юридические лица уплатили 8 миллиардов гривен;
  • от ФЛП бюджет получил 4 миллиарда гривен.
Инфографика: DOU
Во II квартале динамика была такая же:
  • юрлица уплатили почти 8 миллиардов гривен;
  • ФЛПы — более 4 миллиардов гривен.
Инфографика: DOU
Всего за два квартала айтишники уплатили более 24 миллиардов гривен налогов.

Сколько налогов уплатили в 2024 году

Совокупно юридические и физические лица уплатили в госбюджет более 37 млрд грн:
  • ФЛПы уплатили 15 миллиардов гривен;
  • юрлица — 22 миллиарда гривен.
Среди КВЭД класса 62.0 наибольшие поступления были по направлению «Компьютерное программирование», а наименьшие в направлении «Деятельность по управлению компьютерным оборудованием».
Инфографика: DOU
Почему суммы налогов растут

Эксперты выделяют следующие причины роста налоговых поступлений:
  • ставку военного сбора повысили с 1,5% до 5%, в том числе для гиг-контрактов в Дія. City;
  • военный сбор распространили на ФЛП-упрощенцев третьей группы — 1% от оборота;
  • на рост некоторых налогов (включая НДС) повлияла инфляция: с 12% в конце 2024 года до 15,9% в мае 2025 года.
«Если такие темпы будут сохраняться в течение следующих месяцев, то до конца текущего года, вероятно, удастся аккумулировать примерно в 1,5−2 раза больше налоговых платежей, чем в 2024 году», — говорит Тарас Маршалок из Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE.
Эксперты добавляют, что налоговые поступления от ІТ-сектора зависят от того, как компании взаимодействуют с государством. Бизнесы, работающие с зарубежными партнерами или участвующие в гостендерах, чаще придерживаются прозрачной налоговой политики.
В KSE отмечают, что объем налогов зависит и от валютной выручки. Если курс гривны падает, компании показывают больше дохода в гривнах, а соответственно, больше платят налогов. В первой половине 2025 года курс евро вырос, что способствовало увеличению поступлений.
Напомним, в июне 2025 года украинские ІТ-компании экспортировали услуги на 526 миллионов долларов. Это на 3,5% меньше, чем в мае и означает уменьшение валютных поступлений на 19 миллионов долларов. В то же время, по сравнению с июнем 2024 года объем экспорта вырос на 2,7% или 14 миллионов долларов.
Алена Листунова
