Массовое закрытие, но стабильный рост: что происходит с ІТ-ФЛП в Украине — Finance.ua

Массовое закрытие, но стабильный рост: что происходит с ІТ-ФЛП в Украине Сегодня 09:02 — Личные финансы

Массовое закрытие, но стабильный рост: что происходит с ІТ-ФЛП в Украине

Количество ликвидаций ІТ-ФЛП росло, однако стабильно регистрировались новые. Именно такими были ключевые особенности рынка ІТ-ФЛП в первом полугодии 2025 года.

Об этом свидетельствует исследование YouControl.Market

Массовое закрытие, но не обвал

Первая половина 2025 года для ІТ-ФЛП в Украине ознаменовалась резким скачком количества закрытых бизнесов. За первые три месяца 2025 года свою деятельность прекратили 16,7 тыс. ІТ-ФЛП.

«Чтобы понять масштаб этого явления, сравним эту цифру с показателями предыдущего года: это на 135,4% больше, чем в I квартале 2024 года (7079 прекращений), и почти вдвое больше, чем во втором квартале 2024 года (8316 прекращений)», — говорится в исследовании.

Однако причиной скачка стал не экономический коллапс, а техническая задержка: после кибератаки в январе реестр ЕГР долго не работал, и тысячи закрытий отложились «в очередь».

Новые ІТ-ФЛП все же были

Несмотря на сложное начало года, в январе-июне 2025 года в Украине зарегистрировано 18,5 тыс. новых ІТ-ФЛП — это всего на 4,8% меньше, чем в первом полугодии 2024-го. То есть ІТ-сектор все еще остается привлекательным для специалистов из-за высоких доходов, возможности дистанционной работы и выхода на глобальные рынки.

Аналитики фиксируют, что впервые за последние годы количество прекращений превысило количество регистраций.

по итогам первого полугодия 2024: +4 тыс. ФЛП;

а за этот же период 2025-го: -7 тыс. ФЛП.

Новые ІТ-центры в Украине

Традиционные лидеры по количеству новых ІТ-ФЛП остаются неизменными: Киев, Львовская, Днепропетровская, Харьковская и Киевская области.

Однако новые центры роста формируются в менее очевидных регионах:

Закарпатская обл. — прирост новых ІТ-ФЛП составил 28,7% (по сравнению с первым полугодием 2024-го);

Полтавская — +17,5%;

Ровенская — +14,1%;

Николаевская — +11,1%;

Тернопольская — +9,6%.

Как фиксируют исследователи, эти цифры могут указывать на структурные сдвиги в ІТ-ландшафте. Можно выделить несколько возможных движущих сил этого процесса:

Безопасность и релокация. Значительный рост в западных областях (Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской) является прямым следствием перемещения специалистов и бизнесов в более безопасные западные регионы страны. Стоимость жизни и бизнеса. Рост активности в центральных областях, таких как Полтавская, может свидетельствовать о том, что предприниматели выбирают для регистрации и жизни локации с более низкими затратами по сравнению с Киевом или Львовом. Децентрализация. Этот тренд демонстрирует, что айтишники становятся менее географически концентрированными. Это может иметь долгосрочные позитивные последствия для регионального экономического развития, создавая новые технологические центры по всей стране.

Женщины чаще закрывают ФЛП

Среди вновь ІТ-ФЛП наблюдается гендерный паритет — доля женщин во II квартале 2025 года составила 51,6%.

В структуре прекращенных ФЛП произошел существенный сдвиг. Если во втором квартале 2024 года на женщин приходилось 29,6% всех прекращенных ІТ-ФЛП, то во втором квартале 2025 года эта доля подскочила до 39%.

То есть женщины стали чаще прекращать предпринимательскую деятельность, хотя в абсолютных числах мужчины по-прежнему закрывают больше бизнесов.

Напомним, с 2026 года в Украине отменяется ежемесячная отчетность для ФЛП (физические лица-предприниматели) — она не дала никакого положительного эффекта для бюджета, но создала излишнюю бюрократию. Предприниматели снова будут отчитываться раз в квартал, как и до 2025 года.

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