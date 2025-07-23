Малый бизнес восстанавливается: украинцы открыли больше ФЛП, чем закрыли — Finance.ua
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Малый бизнес восстанавливается: украинцы открыли больше ФЛП, чем закрыли

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Малый бизнес восстанавливается: украинцы открыли больше ФЛП, чем закрыли
Малый бизнес восстанавливается: украинцы открыли больше ФЛП, чем закрыли
После непростого начала года ситуация в секторе малого бизнеса в Украине улучшилась. Во втором квартале 2025 года количество вновь созданных ФЛП превысило число закрытых — это свидетельствует о постепенной стабилизации предпринимательской среды.
Об этом свидетельствует исследование аналитиков YouControl.Market.

Как украинцы открывали бизнес в 2025 году

В первом квартале 2025 года сложилась аномальная ситуация: закрылось более 110 тыс. ФЛП, тогда как новых зарегистрировали только 57,7 тыс. Причиной этого стала преимущественно техническая задержка — в статистику попали и закрытия, накопленные за время, когда не работали госреестры. В результате чистое сокращение предпринимателей за этот период составило более 50 тысяч.
Во втором квартале ситуация кардинально поменялась. Эффект «отложенного спроса» сошел на нет:
  • количество закрытий уменьшилось почти на половину — до 55 тыс.
  • количество новых ФЛП возросло до 89,4 тыс. (+55% по сравнению с первым кварталом)
Это позволило сектору малого бизнеса выйти в плюс почти на 34,4 тыс. ФЛП — на каждые 100 новых приходилось только 62 закрытия.
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Какие отрасли растут наиболее активно

По-прежнему основная предпринимательская активность сосредоточена в 10 ключевых отраслях — на них приходится более 80% новых регистраций.
В ТОП-5 направлений по количеству новых ФЛП:
  1. Розничная торговля: 31,4 тыс. новых ФЛП (+113% к I кв.)
  2. ІТ-сфера: 9,9 тыс. новых ФЛП (+14%)
  3. Предоставление других индивидуальных услуг: 9,6 тыс. открытий (против 7,6 тыс. в I кв.)
  4. Транспорт и логистика: 6 тыс. новых ФЛП
  5. Общепит: 5,1 тыс. открытий.
Малый бизнес восстанавливается: украинцы открыли больше ФЛП, чем закрыли
Также заметный рост показали оптовая торговля, образование, реклама и маркетинг, медицинские услуги и сельское хозяйство — от +14% до +70%.

В каких регионах наиболее активно открывают бизнес

Высокие темпы прироста предпринимательства наблюдались в крупных городах и промышленных регионах.
Лидеры по количеству новых ФЛП (II кв. 2025):
  • Киев — 11 648 новых ФЛП (в I кв. было 8 542)
  • Днепропетровская область — 8,1 тыс. (против 5,5 тыс.)
  • Львовская область — 6,9 тыс.
  • Одесская область — 6,8 тыс.
  • Киевская область — 6,6 тыс.
  • Харьковская область — 6,5 тыс.
Эти шесть регионов вместе обеспечили почти половину всех новых ФЛП в Украине за квартал.
Малый бизнес восстанавливается: украинцы открыли больше ФЛП, чем закрыли

Где закрывается больше всего бизнесов

Что касается закрытия бизнесов, то картина тоже улучшилась во всех регионах.
Киев остается на первом месте по абсолютному количеству закрытых ФЛП — более 7 тысяч закрытий во II кв.
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Днепропетровская область возглавила антирейтинг среди областей с показателем 4,9 тыс. закрытых ФЛП за квартал, но и здесь чистый результат стал положительным (+3,3 тыс. ФЛП).
Дальше по закрытиям идут Харьковщина, Одесщина, Львовщина и Киевщина.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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