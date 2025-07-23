Малый бизнес восстанавливается: украинцы открыли больше ФЛП, чем закрыли — Finance.ua

Малый бизнес восстанавливается: украинцы открыли больше ФЛП, чем закрыли
После непростого начала года ситуация в секторе малого бизнеса в Украине улучшилась. Во втором квартале 2025 года количество вновь созданных ФЛП превысило число закрытых — это свидетельствует о постепенной стабилизации предпринимательской среды.
Об этом свидетельствует исследование аналитиков YouControl.Market.
Как украинцы открывали бизнес в 2025 году
В первом квартале 2025 года сложилась аномальная ситуация: закрылось более 110 тыс. ФЛП, тогда как новых зарегистрировали только 57,7 тыс. Причиной этого стала преимущественно техническая задержка — в статистику попали и закрытия, накопленные за время, когда не работали госреестры. В результате чистое сокращение предпринимателей за этот период составило более 50 тысяч.
Во втором квартале ситуация кардинально поменялась. Эффект «отложенного спроса» сошел на нет:
- количество закрытий уменьшилось почти на половину — до 55 тыс.
- количество новых ФЛП возросло до 89,4 тыс. (+55% по сравнению с первым кварталом)
Это позволило сектору малого бизнеса выйти в плюс почти на 34,4 тыс. ФЛП — на каждые 100 новых приходилось только 62 закрытия.
Какие отрасли растут наиболее активно
По-прежнему основная предпринимательская активность сосредоточена в 10 ключевых отраслях — на них приходится более 80% новых регистраций.
В ТОП-5 направлений по количеству новых ФЛП:
- Розничная торговля: 31,4 тыс. новых ФЛП (+113% к I кв.)
- ІТ-сфера: 9,9 тыс. новых ФЛП (+14%)
- Предоставление других индивидуальных услуг: 9,6 тыс. открытий (против 7,6 тыс. в I кв.)
- Транспорт и логистика: 6 тыс. новых ФЛП
- Общепит: 5,1 тыс. открытий.
Также заметный рост показали оптовая торговля, образование, реклама и маркетинг, медицинские услуги и сельское хозяйство — от +14% до +70%.
В каких регионах наиболее активно открывают бизнес
Высокие темпы прироста предпринимательства наблюдались в крупных городах и промышленных регионах.
Лидеры по количеству новых ФЛП (II кв. 2025):
- Киев — 11 648 новых ФЛП (в I кв. было 8 542)
- Днепропетровская область — 8,1 тыс. (против 5,5 тыс.)
- Львовская область — 6,9 тыс.
- Одесская область — 6,8 тыс.
- Киевская область — 6,6 тыс.
- Харьковская область — 6,5 тыс.
Эти шесть регионов вместе обеспечили почти половину всех новых ФЛП в Украине за квартал.
Где закрывается больше всего бизнесов
Что касается закрытия бизнесов, то картина тоже улучшилась во всех регионах.
Киев остается на первом месте по абсолютному количеству закрытых ФЛП — более 7 тысяч закрытий во II кв.
Днепропетровская область возглавила антирейтинг среди областей с показателем 4,9 тыс. закрытых ФЛП за квартал, но и здесь чистый результат стал положительным (+3,3 тыс. ФЛП).
Дальше по закрытиям идут Харьковщина, Одесщина, Львовщина и Киевщина.
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