Как будет действовать мораторий на проверку бизнеса: детали от премьера — Finance.ua

Как будет действовать мораторий на проверку бизнеса: детали от премьера Сегодня 11:00

Как будет действовать мораторий на проверку бизнеса: детали от премьера

На первом заседании обновленного Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о временном ограничении проверок бизнеса со стороны правоохранительных, таможенных, налоговых и других контролирующих органов.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, теперь контроль будет точечным — только там, где есть обоснованные риски нарушений. Кроме того, планируется цифровизация системы государственного надзора, чтобы сделать невозможным ручное вмешательство в работу предприятий.

Прокуратура и правоохранители уже проводят аудит открытых дел против предпринимателей. На данный момент 30% из них уже закрыты.

«Наша задача — убрать искусственные препятствия, блокирующие бизнес, и не допустить появления новых безосновательных производств», — отметила премьер.

Для этого правительство подготовит ряд законодательных изменений, в частности, Уголовного процессуального кодекса Украины. Среди них:

согласовывать новые уголовные производства против бизнеса сможет только Генеральный прокурор или руководители областных прокуратур;

аресты имущества или документов будут отменены, если они препятствуют работе предприятия;

дела без надлежащих доказательств, которые длительное время не расследуются, будут закрыты.

Читайте также В Украине готовят годовой мораторий на проверки бизнеса

Свириденко отметила, что эти шаги должны обеспечить предпринимателям свободные условия для работы в условиях войны и поддержки экономики страны.

Напомним, в конце июня президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса, чтобы обезопасить предпринимателей от давления.

По его словам, государство должно наполнять бюджет не из-за давления, а из-за развития экономики.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о моратории

Президент Владимир Зеленский безотлагательно ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении моратория на проверки бизнеса.

На сайте Офиса президента опубликован Указ главы государства № 538/2025 от 21 июля 2025 г., согласно которому введено в действие решение СНБО, принятое в тот же день, «О введении правовых и организационных мер по мораторию на безосновательные проверки и вмешательства государственных органов в деятельность бизнеса и стимулирования экономического роста в Украине».

Согласно документу, контроль за исполнением решения Совета нацбезопасности возложен на секретаря СНБО Рустема Умерова.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.