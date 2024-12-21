Сколько украинских беженцев находится за границей — Finance.ua

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Сколько украинских беженцев находится за границей

Казна и Политика
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Сколько украинских беженцев находится за границей
Сколько украинских беженцев находится за границей, Фото: freepik
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил, что на сегодняшний день около 7,5 миллиона украинцев находятся за границей.
Об этом пишет LB.ua.
Для поддержки и возвращения граждан было создано Министерство национального единства, целью которого является облегчение процессов возвращения, уменьшив бюрократию и упростив консульские услуги.
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«Согласно нашим данным, сегодня мы говорим о 7,5 миллионах украинцев за границей. Поэтому должны обеспечить надлежащую их защиту и консульские услуги, прежде всего, документы. И мы в короткой перспективе выйдем с существенными инновациями на этом треке», — рассказал Сибига.

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Министр рассказал, что Украина планирует упростить многие процессы и уменьшить бюрократию для соотечественников за рубежом, чтобы они «чувствовали опеку своего государства».

Чем будет заниматься Министерство национального единства

Чиновник говорит, что Министерство иностранных дел сфокусировано на защите находящихся за рубежом законных прав и интересов граждан Украины и обеспечении их прав как конкретных консульских услуг.
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Вновь же созданное министерство будет фокусироваться на создании надлежащих условий для возвращения украинцев домой: и условий внутри государства, и соответствующей мотивации, чтобы такие решения принимали земляки за рубежом.
По словам Сибиги, одним из шагов будет принятие закона о двойном гражданстве, чтобы люди не теряли связи со своей страной.
Напомним, по словам доктора экономических наук Людмила Черенько, многие представители уязвимых категорий уехали за границу, ведь там легче выживать. Для матерей с детьми, например, созданы лучшие условия, а социальные выплаты значительно выше, напоминает собеседница.
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Украинские беженцы давно перестали быть «обузой «для Европы и теперь вносят значительный вклад в ее экономическое благополучие.
В Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) оценивают дополнительный вклад украинских беженцев в ежегодные темпы роста ВВП Чехии, Польши и Эстонии в 1,2% в год, а в ВВП Венгрии, Латвии, Словакии, Литвы и Румынии почти в 0, 8%. Даже в Великобритании он колеблется на уровне 0,2%. А это миллиарды евро в год.
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