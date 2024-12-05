Австрия лишит помощи украинских беженцев, у которых есть автомобили — Finance.ua

Австрия лишит помощи украинских беженцев, у которых есть автомобили
Уже с января 2025 года беженцы из Украины, проживающие в Австрии и имеющие автомобили, могут потерять базовые услуги.
Об этом сообщает Derstandard.
Согласно плану, принятому Федерально-государственным координационным советом Австрии по вопросам базового социального обеспечения, с января владение автомобилем может привести к тому, что украинские беженцы будут лишены жилья и ухода.
Зачем это? В аргументации инициативы отмечается, что те, кто имеет достаточно средств, чтобы застраховать свой автомобиль и купить бензин, не нуждаются в помощи.
Однако в Вене правило кредитования автомобилей вряд ли будет применено — на предпоследнем заседании Координационного совета было принято единогласное решение.
В результате было решено, что применение нового регулирования в конечном счете будет на усмотрение федеральных земель.
Представитель Координации убежища Лукас Галяйтнер-Герц также подверг критике предложение, заявив, «что базовая социальная поддержка изначально не была правильной сетью безопасности для перемещенных лиц из Украины».
По его словам, для просителей убежища, почти всегда прибывающих в страну «без гроша в кармане», система более или менее пригодна, а для тех, кто имеет автомобили — нет.
«В прошлом в системе базовой социальной помощи использовали хитрость: автомобили не учитывались, потому что они были нужны для обратного пути», — подчеркнул он.
Справка Finance.ua:
- В Австрии право на временное проживание для украинских беженцев продлено до 4 марта 2026 года. Для граждан Украины, спасающихся от войны, разрешен въезд на территорию страны без биометрического паспорта. Находиться без визы можно 90 дней, в дальнейшем необходимо оформить статус временной защиты.
- С 1 октября 2024 года украинцы, получившие временную защиту в Австрии, смогут оформить «Красно-бело-красную карту плюс» («RWR+»). Это разрешение на временное проживание с возможностью продления. С ней владелец может оставаться и работать в Австрии. Дополнительное разрешение на трудоустройство не потребуется.
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