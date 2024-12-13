Какие страны Европы выбирают украинские беженцы для миграции — Finance.ua

Какие страны Европы выбирают украинские беженцы для миграции Сегодня 09:11 — Мир

Какие страны Европы выбирают украинские беженцы для миграции

По данным Евростата, сейчас в Польше находятся более 900 тысяч военных беженцев из Украины. Но больше всего беженцев живет не в Польше.

Об этом пишет inpoland.net.pl

Около 4,2 млн украинцев, покинувших родину из-за войны, получили временную защиту в странах-членах ЕС (данные Евростата на конец октября 2024 года).

Больше всего военных мигрантов все же выбирают другую страну — Германию. На конец октября 2024 года в Германии насчитывалось 1 140 705 украинцев (27,2% от общего количества в странах ЕС).

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На втором месте оказалась Польша — 983 880 (23,4%), а на третьем Чехия — 379 370 (9,0%).

Данные Евростата показывают, что на 1000 человек населения ЕС приходится 9,3 человека со статусом временной защиты. Среди стран ЕС самые высокие показатели зафиксированы в Чехии (34,8), в Польше (26,9) и Эстонии (25,3).

По сравнению с 2022 годом количество беженцев из Украины в Польше значительно снизилось. Тогда в Польше насчитывалось более 1,3 млн военных мигрантов.

Отметим, что в Украине в очередной раз заговорили о возвращении украинских беженцев из-за границы. Советник президента Украины Александр Камышин заявил , что в начале 2025 года должен стартовать пилотный проект по возвращению украинцев из-за границы. Он будет реализовываться совместно с Германией.

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