Какие страны Европы выбирают украинские беженцы для миграции — Finance.ua

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Какие страны Европы выбирают украинские беженцы для миграции

Мир
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Какие страны Европы выбирают украинские беженцы для миграции
Какие страны Европы выбирают украинские беженцы для миграции
По данным Евростата, сейчас в Польше находятся более 900 тысяч военных беженцев из Украины. Но больше всего беженцев живет не в Польше.
Об этом пишет inpoland.net.pl.
Около 4,2 млн украинцев, покинувших родину из-за войны, получили временную защиту в странах-членах ЕС (данные Евростата на конец октября 2024 года).
Больше всего военных мигрантов все же выбирают другую страну — Германию. На конец октября 2024 года в Германии насчитывалось 1 140 705 украинцев (27,2% от общего количества в странах ЕС).
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На втором месте оказалась Польша — 983 880 (23,4%), а на третьем Чехия — 379 370 (9,0%).
Данные Евростата показывают, что на 1000 человек населения ЕС приходится 9,3 человека со статусом временной защиты. Среди стран ЕС самые высокие показатели зафиксированы в Чехии (34,8), в Польше (26,9) и Эстонии (25,3).
По сравнению с 2022 годом количество беженцев из Украины в Польше значительно снизилось. Тогда в Польше насчитывалось более 1,3 млн военных мигрантов.
Отметим, что в Украине в очередной раз заговорили о возвращении украинских беженцев из-за границы. Советник президента Украины Александр Камышин заявил, что в начале 2025 года должен стартовать пилотный проект по возвращению украинцев из-за границы. Он будет реализовываться совместно с Германией.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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