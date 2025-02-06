Зеленський підписав указ про бронювання від мобілізації комунальників — Finance.ua
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Зеленський підписав указ про бронювання від мобілізації комунальників

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Зеленський підписав указ про бронювання від мобілізації комунальників
Зеленський підписав указ про бронювання від мобілізації комунальників
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо бронювання військовозобов’язаних працівників комунальних підприємств, що забезпечують теплопостачання, водопостачання та управління побутовими відходами.
Указ № 69/2025 розміщений на сайті президента.
Серед запропонованих змін, які мають невідкладно врахувати — запровадження можливості бронювання під час мобілізації на період дії воєнного стану:
«…військовозобов’язаних працівників суб’єктів господарювання, які надають послуги споживачам з постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, управління побутовими відходами», — йдеться в рішенні РНБО.
Водночас забронювати можна буде не більше 75% від загальної кількості військовозобов’язаних комунальників.
Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.
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15 листопада 2024 року уряд ухвалив рішення про зміну критеріїв бронювання працівників від мобілізації та критеріїв для підприємств щодо отримання критичності. Тепер регіональні та галузеві критерії критичності підприємств погоджуватимуться із Міноборони та Мінекономіки.
Зокрема з 1 грудня 2024 року усі бронювання здійснюються через застосунок «Дія». Також відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям.
За матеріалами:
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