Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію в Україні — Finance.ua

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Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію в Україні

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Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію в Україні
Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію в Україні
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про подовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Таким чином вони триватимуть з 8 лютого 2025 року до 9 травня 2025 року.
Про це свідчать картки законопроєктів 4220-IX, 4221-IX на сайті Верховної Ради.
Нагадаємо, Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації 14 січня, а вже 15 січня парламент проголосував за відповідні законопроєкти.
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Варто ззаначити, що за поданням президента Верховна Рада з лютого 2022 року продовжує дію воєнного стану і загальної мобілізації в країні. Таким чином, воєнний стан та мобілізація тривають в Україні майже 3 роки після вторгнення рф.
Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.
В Україні, згідно з законодавством, мобілізують чоловіків віком від 25 років. Військові мають право на ротації та відпустки, однак демобілізація наразі неможлива.
Зокрема, нещодавно Зеленський вкотре виступив категорично проти зниження мобілізаційного віку. На його думку, це призведе лише до збільшення кількості неозброєних людей на фронті.
«Згідно з законодавством мобілізуються сьогодні 25+ років. Мобілізація йде і вона мобілізує достатньо велику кількість людей. Вони мають ротації або відпустки, але, безумовно, цього недостатньо. Треба працювати над якістю», — сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для газети Il Foglio.
За матеріалами:
Finance.ua
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