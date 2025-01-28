Зеленський зробив нову заяву про правила мобілізації — Finance.ua

Зеленський зробив нову заяву про правила мобілізації Сьогодні 11:14

Зеленський зробив нову заяву про правила мобілізації

В Україні, згідно з законодавством, мобілізують чоловіків віком від 25 років. Військові мають право на ротації та відпустки, однак демобілізація наразі неможлива.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для газети Il Foglio

«Згідно з законодавством мобілізуються сьогодні 25+ років. Мобілізація йде і вона мобілізує достатньо велику кількість людей. Вони мають ротації або відпустки, але, безумовно, цього недостатньо. Треба працювати над якістю», — сказав Зеленський.

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Він зазначив, що є запити від військових щодо того, «як повернутися додому і не повертатися на фронт».

«Безумовно, вони є. Вони не передбачені сьогодні законом. Воєнний стан передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів. І в цьому, на жаль, виклик цієї війни. Ми сьогодні захищаємося. Якщо завтра половина армії просто піде додому, тоді треба було в перший день здаватися, якщо завтра половина піде додому — путін нас вб’є всіх», — наголосив президент.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про введення воєнного стану. Того ж дня він видав указ про загальну мобілізацію.

На початку квітня 2024 року Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

В цілому ж призову в Україні підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. При цьому чоловіки віком 18−25 років вважаються призовниками й у більшості випадків не можуть бути мобілізовані.

Тим часом міжнародні партнери неодноразово закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Однак в Україні виступають проти такої ідеї.

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Зокрема, нещодавно Зеленський вкотре виступив категорично проти зниження мобілізаційного віку. На його думку, це призведе лише до збільшення кількості неозброєних людей на фронті.

З нового закону про мобілізацію, який набув чинності у травні 2024 року, виключили демобілізацію військових. У Міноборони повідомляли, що для цього буде розроблений окремий законопроєкт.

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