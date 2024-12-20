ТЦК реформують. Міноборони планує створення нових мобілізаційних органів — Finance.ua

ТЦК реформують. Міноборони планує створення нових мобілізаційних органів Сьогодні 16:33 — Казна та Політика

ТЦК реформують. Міноборони планує створення нових мобілізаційних органів

Міністерство оборони розробляє реформу територіальних центрів комплектування.

Про це під час години запитань до уряду розповів заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

«На сьогодні Міністерством оборони розробляється варіант повністю реформування по-новому територіальних центрів комплектування», — сказав він.

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Згідно з реформуванням, ТЦК будуть у підпорядкуванні Міністерства оборони, а не Сухопутних військ. Також передбачається створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосуються мобілізації військовозобов’язаних.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я представили проєкт реформи військово-лікарських комісій (ВЛК), покликаний суттєво змінити застарілу систему. Військовозобов’язані зможуть самостійно обрати лікарню, де проходитимуть медогляд.

ТЦК та СП, СБУ, а також розвідувальні органи обмінюватимуться даними з Національною поліцією щодо осіб, які порушили правила військового обліку та законодавство про мобілізаційну підготовку.

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